Об этом говорится в новом журналистском расследовании проекта Bihus.Info.

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Санкционный механизм превращается в средство устранения неугодных

По данным журналистов, санкционный механизм превращается в средство устранения неугодных с экономической арены. Авторы расследования обращают внимание на то, что сам процесс наложения санкций все больше теряет признаки правовой процедуры.

Серьезный и в целом очень нужный инструмент, кажется, методично превращается в кнут в руках отдельных обитателей Банковой. На их же руках, благодаря этому кнуту, уже оказались целая когорта политиков и бизнесменов,

– отмечается в сюжете.

В материале также отмечается, что санкции стали инструментом устранения конкурентов и все больше воспринимаются обществом как средство внутренней борьбы за влияние.