Про це йдеться у новому журналістському розслідуванні проєкту Bihus.Info.

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Санкційний механізм перетворюється на засіб усунення неугодних

За даними журналістів, санкційний механізм перетворюється на засіб усунення неугодних з економічної арени. Автори розслідування звертають увагу на те, що сам процес накладення санкцій дедалі більше втрачає ознаки правової процедури.

Серйозний і загалом дуже потрібний інструмент, здається, методично перетворюється на батіг у руках окремих мешканців Банкової. На їхніх же руках, завдяки цьому батогу, уже опинилися ціла когорта політиків і бізнесменів,

– наголошується в сюжеті.

У матеріалі також зазначається, що санкції стали інструментом усунення конкурентів і дедалі більше сприймаються суспільством як засіб внутрішньої боротьби за вплив.