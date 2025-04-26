Про це йдеться у новому журналістському розслідуванні проєкту Bihus.Info.
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Санкційний механізм перетворюється на засіб усунення неугодних
За даними журналістів, санкційний механізм перетворюється на засіб усунення неугодних з економічної арени. Автори розслідування звертають увагу на те, що сам процес накладення санкцій дедалі більше втрачає ознаки правової процедури.
Серйозний і загалом дуже потрібний інструмент, здається, методично перетворюється на батіг у руках окремих мешканців Банкової. На їхніх же руках, завдяки цьому батогу, уже опинилися ціла когорта політиків і бізнесменів,
– наголошується в сюжеті.
У матеріалі також зазначається, що санкції стали інструментом усунення конкурентів і дедалі більше сприймаються суспільством як засіб внутрішньої боротьби за вплив.