В Киевской области идентифицировали оккупанта-убийцу, который украл телефон у местных жителей

Преступления российских оккупантов в Киевской области ужаснули весь цивилизованный мир. Украине удается идентифицировать всех извергов, которые совершали геноцид украинцев.

Украина продолжает расследовать зверства российских оккупантов, которые те совершили против наших мирных людей. Каждому извергу, которому чудом удастся выжить в войне с Украиной, придется отвечать за содеянное.

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Идентификация оккупанта, который мог убить мирного жителя

Журналистам удалось идентифицировать российского оккупанта, убившего 2 февраля мирного жителя Игоря Ермакова. Это произошло в селе Андреевка Киевской области. Это 20-летний даниил фролкин, солдат 64-й мотострелковой бригады.

Во время оккупации села он украл у местных жителей Татьяны и Леонида телефон и делал на него селфи с другими оккупантами. Перед уходом из села он удалил все свои фото и оставил телефон, но фотографии удалось восстановить.

Фролкин делал селфи на украденный телефон / Следствие.Инфо

Житель Андреевки Василий Царик сообщил, что именно фролкин убил выстрелом в голову Игоря Ермакова, которого перед этим поставил на колени.

Отметим, что именно 64 бригада, в составе которой был фролкин, после оккупации Андреевки переместилась в Бучу, где совершала безумные зверства против мирных украинцев.

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