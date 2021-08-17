"Журналисты – не мишень": фотокорреспонденты вышли на акцию протеста под МВД

Работники средств массовой информации 17 августа пришли под стены Министерства внутренних дел на молчаливый протест. Фоторепортеры на час отложили свои камеры, символически сложив их на пол перед входом в силовую структуру.

Только за 7 месяцев 2021 года зафиксировано почти 90 случаев, когда на представителей СМИ нападали и препятствовали профессиональной деятельности. Их били, брызгали слезоточивым газом, совершали другую физическую агрессию. Все из-за того, что довольно часто "акулы пера" попадают в эпицентры событий и горячие точки.

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Следовательно, чтобы привлечь внимание, фотокорреспонденты устроили акцию протеста под МВД. Участники держали плакаты с надписями "Безопасность где?", "Приговоры где?", "Журналисты не мишень".

Репортер-фрилансер Стас Козлюк назвал требования протестующих. Прежде всего они требуют безопасности. Чтобы полиция занималась своей работой, ведь иногда преступления проще предотвратить, чем расследовать.

"И мы хотим, чтобы суды перестали имитировать правосудие. Чтобы мы наконец увидели реальные приговоры и реальные наказания для людей, которые препятствуют работе журналистов", – подчеркнул он.



Акция протеста под стенами МВД / Скриншот с видео 24 канала

Жестокое нападение на журналиста издания "Буквы"

После акции "Нет капитуляции", 14 августа, группа молодых людей жестоко избила фоторепортера издания "Буквы" Александра Кужельного. Самое главное то, что в этот момент мимо проезжали полицейские, которые ничем не помогли парню.

Уже 17 августа злоумышленникам должны избрать меру пресечения. На журналиста напали 2 парней со Львова. Впоследствии они все же решили извиниться перед Кужельным. Но извинения не освобождают от наказания за нападение на журналиста.

Национальная полиция должна установить все обстоятельства преступления и роль каждого из обидчиков. За избиение и унижение работника СМИ им грозит до 5 лет заключения.

Впрочем, таких историй – десятки, а иногда и сотни за год. Проблема в том, что в суды попадает только их мизерное количество, а нападавшие, соответственно, остаются ненаказанными.

"В 2021 году суды вынесли только 5 приговоров, 4 из них – обвинительные. Но наказание, скорее, формальное. Потому что от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен штрафа или год – два условного срока", – подчеркнула представительница Института массовой информации Анна Чабарай.

Пресс-секретарь МВД посоветовал журналистам надевать жилеты с наклейкой "пресса"

Во время акции "Журналисты – не мишень" к протестующим вышел пресс-секретарь МВД Артем Шевченко. Он пытался заверить участников акции в том, что дела о нападении на коллег уже расследуются. А потом посоветовал журналистам обезопасить себя опознавательными знаками или наклейками "медиа".

Если вы приходите на крупную акцию массовую, где возможно силовое развитие, то тоже учитывайте это. Вместе с редакторами старайтесь на такие события отправлять более опытных репортеров, операторов,

– заявил он.

Впрочем, после этих слов между пресс-секретарем МВД и журналистами разгорелась настоящая словесная перепалка.

Сейчас в Украине за попытку влияния на журналиста с целью помешать его деятельности можно получить штраф от 17 тысяч до 34 тысяч гривен, или попасть за решетку на срок от 6 месяцев до 4 лет. Впрочем, если эти расследования не будут сдвигаться с мертвой точки, то никакие крупные суммы штрафов не обезопасят работника медиа от насилия.