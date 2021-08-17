Тільки за 7 місяців 2021 року зафіксовано майже 90 випадків, коли на представників ЗМІ нападали й перешкоджали професійній діяльності. Їх били, бризкали сльозогінним газом, здійснювали іншу фізичну агресію. Все через те, що досить часто "акули пера" потрапляють в епіцентри подій та гарячі точки.

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Відтак, аби привернути увагу, фотокореспонденти влаштували акцію протесту під МВС. Учасники тримали плакати з написами "Безпека де?", "Вироки де?", "Журналісти не мішень".

Репортер-фрілансер Стас Козлюк назвав вимоги протестувальників. Насамперед вони вимагають безпеки. Щоб поліція займалася своєю роботою, адже іноді злочину простіше запобігти, ніж розслідувати.

"І ми хочемо, аби суди перестали імітувати правосуддя. Щоб ми нарешті побачили реальні вироки і реальні покарання для людей, які перешкоджають роботі журналістів", – підкреслив він.



Акція протесту під стінами МВС / Скриншот з відео 24 каналу

Жорстокий напад на журналіста видання "Букви"

Після акції "Ні капітуляції", 14 серпня, група молодиків жорстоко побила фоторепортера видання "Букви" Олександра Кужельного. Найголовніше те, що в цей момент повз проїжджали поліцейські, які нічим не зарадили хлопцю.

Уже 17 серпня зловмисникам мають обрати запобіжний захід. На журналіста напали 2 молодики зі Львова. Згодом вони все ж вирішили вибачитись перед Кужельним. Але вибачення не звільняють від покарання за напад на журналіста.

Зверніть увагу! Національна поліція має встановити всі обставини злочину і роль кожного з кривдників. За побиття і приниження працівника ЗМІ їм загрожує до 5 років ув'язнення.

Утім таких історій – десятки, а іноді й сотні за рік. Проблема в тому, що до судів потрапляє лишень їхня мізерна кількість, а нападники, відповідно, залишаються непокараними.

"У 2021 році суди винесли тільки 5 вироків, 4 з них – обвинувальні. Але покарання, скоріше, формальне. Тому що від кількох сотень до кількох тисяч гривень штрафу, або рік – два умовного терміну", – підкреслила представниця Інституту масової інформації Ганна Чабарай.

Речник МВС порадив журналістам вдягати жилети з наліпкою "преса"

Під час акції "Журналісти – не мішень" до протестувальників вийшов речник МВС Артем Шевченко. Він намагався запевнити учасників акції у тому, що справи щодо нападу на колег вже розслідуються. А згодом порадив журналістам убезпечувати себе розпізнавальними знаками чи наліпками "медіа".

Якщо ви приходите на велику акцію масову, де можливий силовий розвиток, то теж зважайте на це. Разом з редакторами намагайтеся на такі події відправляти більш досвідчених репортерів, операторів,

– заявив він.

Втім після цих слів між прессекретарем МВС та журналістами розгорілась справжня словесна перепалка.

Нині в Україні за спробу впливу на журналіста з метою перешкодити його діяльності можна отримати штраф від 17 тисяч до 34 тисяч гривень, або потрапити за ґрати на строк від 6 місяців до 4 років. Втім, якщо ці розслідування не будуть зсуватися з мертвої точки, то жодні великі суми штрафів не убезпечать працівника медіа від насилля.