Журналисты обнародовали вторую часть расследования о праздновании юбилея Ермака

Журналисты "Украинской правды" опубликовали расследование о праздновании юбилея главы Офиса Президента Андрея Ермака в президентской резиденции в Гуте. Вторая часть касается гостей, посетивших день рождения.

Журналисты утверждают, что 21 ноября – в день рождения Ермака из Австрии, а в частности, из города Грац, в Ивано-Франковск прилетели гости. Они прибыли на частном самолете.

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Возможным гостем празднования был Карл Контрус

Регистратор машины медийщиков зафиксировал, как терминал покидают мужчина и женщина. Мужчина одет официально, а в руках женщины – брендированный пакет.

По данным "УП" мужчину зовут Карл Контрус, это бизнесмен, который работает не только в Австрии, но и в Украине и России. В 2015 году он посещал в Москве открытие фестиваля "Архитектурное кино – 2015".

Контрус занимается железнодорожным бизнесом и является одним из владельцев завода "Трансмаш" в Днепре, а в России он – один из учредителей ООО "ППМТ".

По данным журналистов, в Украине бизнес Контруса имеет государственные заказы по ремонту железной дороги. Покинул Контрус Ивано-Франковск в понедельник и вернулся на частном самолете в Австрию.

На праздновании мог быть и Тимур Миндич

Расследователи говорят, что на территорию президентской резиденции заехала только одна машина на частных номерных знаках. В тот самый день, когда в Синегору прилетели Ермак и президент Зеленский, из Киева в Ивано-Франковск прилетел и борт, якобы связанный со структурами Игоря Коломойского. Журналисты говорят, что на нем был совладелец "Студии Квартал 95" Тимур Миндич с семьей.

Вечером 22 ноября к аэропорту подъехал Volkswagen Multivan, из которого вышли дети. Следом – микроавтобус с Миндичем и его семьей.

Что сказали в Офисе Президента

В ОП подчеркнули, что вопросы о гостях – некорректные, информация о праздновании, отметили в Офисе, была предоставлена исчерпывающе.

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Что известно о праздновании юбилея Ермака:

21 ноября Андрею Ермаку исполнилось 50 лет.

По информации журналистов, он праздновал юбилей в государственной резиденции "Синегора".

Президент и глава ОП использовали для перелета вертолеты ГСЧС.

Зеленский утверждает, что это из-за неисправности его авиатранспорта.

Сам Ермак утверждал, что был в Гуте только в пятницу и субботу.

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