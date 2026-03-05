Прошли более 25 километров пешком: команда Ukrainian Witness попала в освобожденное Терноватое

Команда Ukrainian Witness побывала в поселке Терноватое на Запорожье, который российская сторона ранее заявляла как якобы "захваченный". Съемочная группа первой среди медиа отсняла репортаж после зачистки населенного пункта, преодолев более 25 километров пешком

На протяжении всей дороги корреспондентку Викторию Гнатюк и видеооператорку Марию Шевченко сопровождали военные 5-го батальона 122-й бригады ТРО. Репортаж из Запорожья журналисты опубликовали на ютуб-канале Ukrainian Witness.

Читайте также ВСУ зашли в западную часть Гуляйполя, а враг прорывается возле Часового Яра, – ISW

Как журналисты попали в Терноватое?

Маршрут для съемочной группы был опасной: на протяжении всего пути сохранялась угроза атак российских беспилотников, от которых отстреливались военные сопровождения. По дороге журналисты встретили раненых бойцов смежных подразделений, а также стали свидетелями эвакуации российского военного, которого украинские пехотинцы взяли в плен.

За группой все время шли две собаки – военные пытались их отгонять, ведь животные могут демаскировать позиции, однако они не отставали. В конце концов одного из них группа эвакуировала, а второй сбежал во время обстрела.

Командир 5-го батальона 122-й бригады ТрО с позывным "Борода" рассказал, что интенсивная активность российских сил на Александровском направлении началась в начале 2026 года.

Противник начал использовать плохие погодные условия. Малыми группами они практически всегда втягиваются – так они пытаются просочиться мимо наших боевых порядков и зайти где-то дальше, вглубь,

– объяснил военный в разговоре с журналисткой.

По словам военных, с конца 2025 года россияне наращивают присутствие на Запорожском направлении, подтягивают резервы и пытаются малыми группами продвигаться в села, среди которых и Терноватое. В январе враг сообщил о его захвате.

Уже в начале февраля 2026 года Силы обороны Украины заявили о зачистке поселка от россиян, однако там до сих пор сохраняется угроза одиночных просачиваний врага.

О ситуации на Александровском направлении также рассказал командир 5-го батальона 122-й ТРО. По его словам, это некий "треугольник" на стыке трех областей – Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Во-первых, это наша земля, а, во-вторых, это все эти логистические маршруты, эти все высоты, которые они хотят добиться того, чтобы их захватить, чтобы им было легче потом продвигаться,

– подчеркнул командир.

В феврале – марте 2026 года это направление стало одним из самых активных из-за контрнаступательных действий Сил обороны Украины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также называет его ключевым, а 23 февраля главком заявил, что на Александровском направлении с конца января этого года группировки ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами.

Команда Ukrainian Witness побывала в поселке Терноватое: смотрите репортаж

Какая сейчас ситуация на фронте?