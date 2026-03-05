Впродовж усієї дороги кореспондентку Вікторію Гнатюк та відеооператорку Марію Шевченко супроводжували військові 5-го батальйону 122-ї бригади ТРО. Репортаж з Запоріжжя журналісти опублікували на ютуб-каналі Ukrainian Witness.

Як журналісти потрапили в Тернувате?

Маршрут для знімальної групи був небезпечною: протягом усього шляху зберігалася загроза атак російських безпілотників, від яких відстрілювалися військові супроводу. Дорогою журналісти зустріли поранених бійців суміжних підрозділів, а також стали свідками евакуації російського військового, якого українські піхотинці взяли в полон.

За групою весь час йшли два собаки – військові намагалися їх відганяти, адже тварини можуть демаскувати позиції, однак вони не відставали. Зрештою одного з них група евакуювала, а другий втік під час обстрілу.

Командир 5-го батальйону 122-ї бригади ТрО з позивним "Борода" розповів, що інтенсивна активність російських сил на Олександрівському напрямку розпочалася на початку 2026 року.

Противник почав використовувати погані погодні умови. Малими групами вони практично завжди втягуються – так вони намагаються просочитися повз наші бойові порядки і зайти десь далі, вглиб,

– пояснив військовий у розмові з журналісткою.

За словами військових, з кінця 2025 року росіяни нарощують присутність на Запорізькому напрямку, підтягують резерви й намагаються малими групами просуватися в села, серед яких і Тернувате. У січні ворог повідомив про його захоплення.

Вже на початку лютого 2026 року Сили оборони України заявили про зачистку селища від росіян, однак там і досі зберігається загроза поодиноких просочень ворога.

Про ситуацію на Олександрівському напрямку також розповів командир 5-го батальйону 122-ї ТРО. За його словами, це такий собі "трикутник" на стику трьох областей – Дніпропетровської, Запорізької та Донецької.

По-перше, це наша земля, а, по-друге, це всі ці логістичні маршрути, ці всі висоти, які вони хочуть добитися того, щоб їх захопити, щоб їм було легше потім просуватися,

– наголосив командир.

У лютому – березні 2026 року цей напрямок став одним із найактивніших через контрнаступальні дії Сил оборони України. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський також називає його ключовим, а 23 лютого головком заявив, що на Олександрівському напрямку від кінця січня цього року угруповання ДШВ і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами.

Яка зараз ситуація на фронті?