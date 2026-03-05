На протяжении всей дороги корреспондентку Викторию Гнатюк и видеооператорку Марию Шевченко сопровождали военные 5-го батальона 122-й бригады ТРО. Репортаж из Запорожья журналисты опубликовали на ютуб-канале Ukrainian Witness.

Как журналисты попали в Терноватое?

Маршрут для съемочной группы был опасной: на протяжении всего пути сохранялась угроза атак российских беспилотников, от которых отстреливались военные сопровождения. По дороге журналисты встретили раненых бойцов смежных подразделений, а также стали свидетелями эвакуации российского военного, которого украинские пехотинцы взяли в плен.

За группой все время шли две собаки – военные пытались их отгонять, ведь животные могут демаскировать позиции, однако они не отставали. В конце концов одного из них группа эвакуировала, а второй сбежал во время обстрела.

Командир 5-го батальона 122-й бригады ТрО с позывным "Борода" рассказал, что интенсивная активность российских сил на Александровском направлении началась в начале 2026 года.

Противник начал использовать плохие погодные условия. Малыми группами они практически всегда втягиваются – так они пытаются просочиться мимо наших боевых порядков и зайти где-то дальше, вглубь,

– объяснил военный в разговоре с журналисткой.

По словам военных, с конца 2025 года россияне наращивают присутствие на Запорожском направлении, подтягивают резервы и пытаются малыми группами продвигаться в села, среди которых и Терноватое. В январе враг сообщил о его захвате.

Уже в начале февраля 2026 года Силы обороны Украины заявили о зачистке поселка от россиян, однако там до сих пор сохраняется угроза одиночных просачиваний врага.

О ситуации на Александровском направлении также рассказал командир 5-го батальона 122-й ТРО. По его словам, это некий "треугольник" на стыке трех областей – Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.

Во-первых, это наша земля, а, во-вторых, это все эти логистические маршруты, эти все высоты, которые они хотят добиться того, чтобы их захватить, чтобы им было легче потом продвигаться,

– подчеркнул командир.

В феврале – марте 2026 года это направление стало одним из самых активных из-за контрнаступательных действий Сил обороны Украины. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также называет его ключевым, а 23 февраля главком заявил, что на Александровском направлении с конца января этого года группировки ДШВ и смежные подразделения восстановили контроль над 400 квадратными километрами территории и восемью населенными пунктами.

Какая сейчас ситуация на фронте?