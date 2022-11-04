Как россияне захватывали Бучу и массово расстреливали людей: AP опубликовало детальное расследование

Человечество уже никогда не забудет и не сможет до конца осмыслить масштабы трагедии, вызванной русскими в оккупированной Буче и других городах весной. Иностранные журналисты проанализировали тонны информации, чтобы зафиксировать, что делали захватчики на украинской земле.

Известно, что русские солдаты вошли в Бучу в первую неделю войны и начали проводить "зачистку" мирного населения. В своем масштабном расследовании Associated Press отмечают, что разбросанные тела по городу можно назвать "случайностью", однако реальность такова, что оккупанты сознательно пытали гражданских.

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Кто виноват в катастрофе в Буче

Изданию удалось получить и проанализировать записи камер видеонаблюдения. Из них становится понятным, что россияне пытались "нейтрализовать" местных и заставить их перестать сопротивляться, однако делали они это зверским способом.

Только на улице Яблонской полиция обнаружила около 40 тел. Прокуратура идентифицировала 12 человек около улицы Яблонской. Журналисты AP задокументировали 13 тело на лестнице одного из зданий комплекса на фотографиях и видео, сделанных 3 апреля,

– пишут расследователи.

Украинская прокуратура отмечает, что ответственными за насилие на улице Яблонской являются военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

Моделирование событий с помощью инновационных технологий

В Associated Press сказали, что вместе с нью-йоркской фирмой визуальных расследований SITU Research они реконструировали события войны в Киевской области с помощью 3D-модели Бучи. Ее удалось воспроизвести с помощью собранных данных из дронов, летающих над Бучей этой весной.

Кроме того, журналисты проверили расположение камер видеонаблюдения, а лондонская исследовательская группа The Dossier Center проверила личности солдат, чьи телефонные разговоры были перехвачены украинским правительством. Произошло это путем проверки номеров, аккаунтов оккупантов в социальных сетях, публичных отчетов и информации в открытых российских базах данных.

Полное расследование иностранных журналистов о приходе в Бучу российских военных вы можете прочитать по ссылке

Напомним, недавно украинские власти сообщили, сколько денег уйдет на восстановление Бучи, Ирпеня и других городов, пострадавших от оккупации. По предварительным подсчетам Национального совета по восстановлению последствий войны, на восстановление страны в общей сложности нужно 25 триллионов гривен.

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