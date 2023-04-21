Россия пытается создать антивоенную коалицию в Германии: WP разоблачили планы Кремля

Россия использует ультраправые и ультралевые политики в Германии. Цель Кремля – остановить поставки оружия в Украину.

В отчете The Washington Post говорится, что Кремль пытается влиять на внутреннюю политику Германии путем объединения двух политических партий страны. Цель этого вмешательства – создание антивоенной коалиции и, как следствие, уменьшение поддержки Украины. Доказательства этой стратегии содержатся в ряде российских документов, к которым издание имело доступ.

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Митинг против поставки оружия в Украину

Как пишет издание, 25 февраля у Бранденбургских ворот собрались 13 тысяч демонстрантов, протестовавших против поставок оружия в Украину. Мероприятие возглавила Сахра Вагенкнехт, депутат парламента от леворадикальной германской партии Die Linke.

Вагенкнехт заявила протестующим о нежелании Германии участвовать в войне и призвала к новому мирному движению, одновременно осуждая "насилие в Украине". Однако о российском вторжении она не упоминала.

К протестующим присоединились известные лица, включая ультраправого редактора журнала Юргена Эльцессера и десятки членов ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (AfD), поддержавших лозунги Вагенкнехт.

Доказательства, указывающие на сотрудничество с Кремлем

Журнал, издаваемый Эльзессером, недавно заявил на своей обложке, что Вагенкнехт является лучшим канцлером, назвав ее "кандидатом для левых и правых". Его издание германские чиновники называют пропагандистским органом Кремля.

В документах фиксируются встречи между кремлевскими чиновниками и политтехнологами России, а также наказы Кремля для стратегов сосредоточиться на Германии, чтобы создать антивоенные настроения в Европе и ослабить поддержку Украины.

Файлы также содержат хронику усилий стратегов, направленных на реализацию этих планов и их отчеты Кремлю. Документы не содержат никаких материалов, фиксирующих коммуникацию между российскими стратегами и их союзниками в Германии. Но интервью показывают, что по крайней мере один человек, близкий к Вагенкнехту, и несколько членов AfD контактировали с российскими официальными лицами при разработке планов.

Прямые попытки Кремля вмешаться в германскую политику

По данным издания, детали документов свидетельствуют о прямых попытках Кремля вмешаться в немецкую политику, пытаясь создать новую коалицию между Вагенкнехтом, Ультралевыми и AfD, а также поддержать протесты экстремистов левых и правых против немецкого правительства.

Отмечается, что использование мирных протестов для раскола Запада повторяет тактику, отточенную еще в советские времена и вновь вышедшую на первый план после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы знаем эту тактику со времен Холодной войны, когда Советский Союз пытался влиять на антивоенные движения и манипулировать ими", – сказал высокопоставленный чиновник германской службы безопасности на условиях анонимности.

Предложенная Кремлем стратегия объединит две германские фракции с давними пророссийскими позициями. 53-летняя Вагенкнехт – бывшая коммунистка, выросшая в Восточной Германии и несколько раз конфликтовавшая с более традиционным руководством Die Linke, в частности из-за своей популистской позиции.

Партия "тех, кто понимает Путина"

Опросы общественного мнения показывают, что его популярность на национальном уровне растет, и она открыто размышляет над созданием новой партии. Немецкие эксперты прогнозируют, что она получит поддержку со стороны электората AfD и в целом может набрать до 24% голосов избирателей, согласно недавнему опросу, на который ссылается немецкий журнал Der Spiegel.

AfD, которую некоторые в Германии называют партией "тех, кто понимает Путина", разделяет мнение Кремля о том, что войну в Украине якобы спровоцировали США и что Россия "просто защищается" от окружения НАТО, защищая русскоязычное население на Востоке Украины. Как свидетельствуют документы и интервью, Москва долгое время культивировала десятки членов AfD, особенно с помощью роскошных, полностью оплаченных поездок в Россию.

Из документов не понятно, как работающие с Кремлем политтехнологи пытались донести до членов AfD или других потенциальных немецких союзников информацию о планах Москвы. Но вскоре после того, как Кремль отдал приказ о создании союза между Вагенкнехтом и ультраправыми, депутаты AfD начали выступать в ее поддержку в парламенте, а члены партии скандировали ее имя на митингах.