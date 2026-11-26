2 ноября Россия нанесла авиаудары по гимназии в Комышувасе в Запорожской области. В результате атаки погибли 72 человека. Журналисты установили личности командиров и летчиков, участвовавших в организации атаки.

Об этом говорится в расследовании "Следствие.Инфо". Ранее Главное управление разведки назвало имена российских оккупантов, причастных к атаке.

Что известно об оккупантах, причастных к атаке на Комышувасу?

По данным журналистов, 36-летний российский военный Ярослав Бородин командовал тактической авиационной группой №5 Специальной боевой группы авиационной группировки резерва Генерального штаба ВС РФ, которая была задействована в атаке.

Оккупант служит в российской армии уже 14 лет. Проживает в Октябрьском Волгоградской области. Именно недалеко от этого населенного пункта базируется один из полков, участвовавших в атаке. Бородин женат и воспитывает 5-летнего сына.

Ярослав Бородин / Фото "Следствие.Инфо"

Непосредственным организатором и автором плана удара называют 42-летнего полковника Федора Зубакова. Он служит начальником группы огневого поражения штаба группировки войск "Днепр". В соцсетях оккупант публикует фотографии в военной форме, на которых позирует на Красной площади.

Федор Зубаков / Фото "Следство.Инфо"

Исполнителей атаки следователи идентифицировали благодаря неосторожности их семей и финансовым проблемам самих военных. Один из пилотов – 31-летний капитан Сергей Елисеев, который воюет с марта 2022 года. Оккупант пытался скрыть свои страницы в соцсетях. Однако его полностью выдал открытый блог жены Ксении. Женщина регулярно публиковала отчеты с вечеринок, совместные поездки и фотографии мужа с другими оккупантами.

Журналисты нашли Елисеева с помощью инструмента, который позволил увидеть его сообщения и группы, в которых он их оставляет. На одном из видео – гендер-вечеринка, во время которой Елисеевы узнавали пол ребенка. На этих фото и видео журналисты опознали других российских военных летчиков, которых ГУР связывает с атакой на Комышуваху,

– говорится в расследовании. На этих кадрах журналисты опознали Родиона Плотникова – старшего лейтенанта. Как свидетельствуют утечки банковской информации, Плотников погряз в глубоких долгах и оформлял десятки онлайн-займов в микрофинансовых организациях, указывая в анкетах свои должности, контакты воинской части и т. д. Родион Плотников / Фото "Следство.Инфо"

Кроме того, следователи обнародовали имена еще четырех военнослужащих летного состава, непосредственно причастных к ударам управляемыми авиабомбами:

лейтенант Вадим Перекрест;

старший лейтенант Никита Игнатьев;

37-летний капитан Дмитрий Зверев;

27-летний старший лейтенант Максим Соколенко.

Вадим Перехрест / Фото "Следство.Инфо"

Трагедия в Комышувасе и уголовное расследование

Российские оккупанты с сбросили на здание местной гимназии тяжелые модифицированные авиабомбы ФАБ-500 и трехтонную ФАБ-3000, оснащенные модулями коррекции полета (УМПК). Удар привел к катастрофическим разрушениям учебного заведения и соседних жилых домов.

В Запорожской областной прокуратуре подчеркивают, что в районе поражения не было ни одного военного объекта, поэтому основной версией следствия является умышленное террористическое нападение на гражданское население по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).