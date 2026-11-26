Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо". Раніше Головне управління розвідки назвало імена російських окупантів, які були залучені до атаки.

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Що відомо про окупантів, які причетні до атаки по Комишувасі?

За даними журналістів, 36-річний російський військовий Ярослав Бородін командував тактичною авіаційною групою №5 Спеціальної бойової групи угруповання авіації резерву Генерального штабу ЗС РФ, яка була залучена до атаки.

Окупант служить в російській армії вже 14 років. Проживає в Октябрському Волгоградської області. Саме неподалік від цього населеного пункту базується один із полків, який брав участь в атаці. Бородін одружений та виховує 5-річного сина.

Ярослав Бородін / Фото "Слідство.Інфо"

Безпосереднім організатором та автором плану удару називають 42-річного полковника Федора Зубакова. Він служить начальником групи вогневого ураження штабу угруповання військ "Днєпр". В соцмережах окупант викладає фотографії у військовій формі, як позує на Красній площі.

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Федір Зубаков / Фото "Слідство.Інфо"

Виконавців атаки розслідувачі ідентифікували за допомогою необачності їхніх родин та фінансових проблем самих військових. Один із пілотів – 31-річний капітан Сергій Єлісєєв, який воює з березня 2022 року. Окупант намагався приховати свої сторінки у соцмережах. Однак його повністю видав відкритий блог дружини Ксенії. Жінка регулярно публікувала звіти з вечірок, спільні поїздки та світлини чоловіка з іншими окупантами.

Журналісти знайшли Єлісєєва за допомогою інструмента, який дозволив побачити його повідомлення та групи, у яких він їх залишає. На одному з відео – гендер-паті, під час якої Єлісєєви дізнавалися стать дитини. На цих фото та відео журналісти впізнали інших російських військових льотчиків, яких ГУР пов’язує з атакою на Комишуваху,

– йдеться у розслідуванні. На цих кадрах журналісти впізнали Родіона Плотнікова – старшого лейтенанта. Як свідчать банківські витоки, Плотніков погруз у глибоких боргах і десятками оформлював онлайн-позики у мікрофінансових організаціях, вказуючи в анкетах власні посади, контакти військової частини тощо. Родіон Плотніков / Фото "Слідство.Інфо"

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Крім того, розслідувачі оприлюднили імена ще чотирьох військовослужбовців льотного складу, безпосередньо причетних до ударів керованими авіабомбами:

лейтенант Вадим Перехрест;

старший лейтенант Микита Ігнатьєв;

37-річний капітан Дмитро Звєрєв;

27-річний старший лейтенант Максим Соколєнко.

Вадим Перехрест / Фото "Слідство.Інфо"

Трагедія в Комишувасі та кримінальне розслідування

Російські окупанти скинули на будівлю місцевої гімназії важкі модифіковані авіабомби типів ФАБ-500 та тритонну ФАБ-3000, обладнані модулями корекції польоту (УМПК). Удар спричинив катастрофічні руйнування навчального закладу та сусідніх житлових будинків.

У Запорізькій обласній прокуратурі наголошують, що в районі ураження не було жодного військового об'єкта, тож головною версією слідства є умисний терористичний напад на цивільне населення за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).