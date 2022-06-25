Журналисты установили имена более четырех тысяч погибших в Украине оккупантов

Россия продолжает нести потери в войне против Украины, которые старательно скрывает. В первую очередь – от своих граждан. Речь идет о погибших оккупантах.

По данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, наши защитники уже ликвидировали по меньшей мере 34 530 российских оккупантов за четыре месяца войны (по состоянию на 24 июня). Россия же свои потери скрывает. Они давно к этому готовились и о смертях военнослужащих засекретили информацию не только во время войны против Украины, но и в целом. Ведь это не укладывается в их идеологию о "второй армии мира".

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И все же хоронить тела своих убитых солдат приходится. И так журналисты смогли уже идентифицировать не менее 4010 российских оккупантов. Благодаря данным из открытых источников. А вместе с тем установить и некоторые выводы, что происходит с российской армией во время войны.

Десантники как "пушечное мясо"

Десантные войска обычно выполняют специфические задачи. Для этого их и готовят. Зато россияне довольно часто в этой войне используют их почти как обычную пехоту. Поэтому немало погибших – именно десантники. Журналисты установили, что 20% подтвержденных погибших служили в ВДВ, 19% – в мотострелковых войсках.

Погибшие "добровольцы"

Стремительно растет количество погибших добровольцев. При этом 20% погибших уехали на войну в возрасте 50 лет и старше. Еженедельно появляются сообщения о гибели еще 30 – 40 добровольцев. Так часто не сообщают о гибели никакой другой категории военнослужащих.

Мертвые офицеры

По-прежнему более 17% погибших – это офицеры (в том числе по меньшей мере 4 генерала и 21 полковник).

"Такие потери связаны с тем, как устроена система командования в российской армии. Большинство функций управления подразделением в бою берут на себя именно офицеры, в то время как в армиях стран НАТО некоторые схожие задачи уполномочены решать сержанты", – отмечают аналитики.

Учились не летать, а угождать

За четыре месяца боевых действий украинские военные сбили 216 самолетов и 183 вертолета оккупантов. Части пилотов удалось спастись, катапультировавшись. И все же они тоже есть в списке погибших оккупантов.

За четыре месяца войны Россия потеряла по меньшей мере 42 военных летчика. По оценке британской разведки, это связано с тем, что подготовка пилотов в России много лет шла по суровому и заранее утвержденному сценарию с целью произвести впечатление на высокопоставленное начальство. Это подавляло инициативу и мешало молодым пилотам научиться быстро принимать самостоятельные решения в динамичных условиях.

Свежие могилы

Стоит отметить, что местные власти в городах и регионах сообщают далеко не обо всех погибших. Журналисты постоянно обнаруживают на кладбищах в разных городах России новые свидетельства потерь российских военных. На каждом кладбище доля имен, о которых не сообщали публично, варьируется от 30 до 100%.

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