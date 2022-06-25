За даними Генштабу Збройних Сил України, наші захисники вже ліквідували щонайменше 34530 російських окупантів за чотири місяці війни (станом на 24 червня). Росія ж свої втрати приховує. Вони давно до цього готувалися, і про смерті військовослужбовців засекретили інформацію не лише під час війни проти України, але й загалом. Адже це не вкладається в їх ідеологію про "другу армію світу".

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Та все ж ховати тіла своїх вбитих солдатів доводиться. І так журналісти змогли вже ідентифікувати щонайменше 4010 російських окупантів. завдяки даним з відкритих джерел. А разом з тим встановити й певні висновки, що відбувається з російською армією під час війни.

Десантники як "гарматне м'ясо"

Десантні війська, зазвичай, виконують специфічні завдання. Для цього їх і готують. Натомість росіяни доволі часто у цій війні використовують їх мало не як звичайну піхоту. Через це чимала кількість загиблих – саме десантники. Журналісти встановили, що 20% підтверджених загиблих служили у ВДВ, 19% – у мотострілецьких військах.

Загиблі "добровольці"

Стрімко зростає кількість загиблих добровольців. При цьому 20% загиблих поїхали на війну у віці 50 років і більше. Щотижня з'являються повідомлення про загибель ще 30-40 добровольців. Так часто не повідомляють про загибель жодної іншої категорії військовослужбовців.

Мертві офіцери

Як і раніше, понад 17% загиблих – це офіцери (у тому числі щонайменше 4 генерали та 21 полковник).

"Такі втрати пов'язані з тим, як влаштовано систему командування у російській армії. Більшість функцій управління підрозділом у бою беруть на себе саме офіцери, тоді як в арміях країн НАТО деякі схожі завдання уповноважені вирішувати сержанти", – відзначають аналітики.

Вчилися не літати, а догоджати

За чотири місяці бойових дій українські військові збили 216 літаків та 183 гелікоптери окупантів. Частині пілотів вдалося врятуватися, катапультувавшись. Та все ж вони теж є у списку загиблих окупантів.

За чотири місяці війни Росія втратила щонайменше 42 військові льотчики. За оцінкою британської розвідки, це пов'язано з тим, що підготовка пілотів у Росії багато років йшла за суворим і наперед затвердженим сценарієм з метою справити враження на високопоставлене начальство. Це придушувало ініціативу і заважало молодим пілотам навчитися швидко приймати самостійні рішення у динамічних умовах.

Свіжі могили

Варто зазначити, що місцева влада в містах та регіонах повідомляє далеко не про всіх загиблих. Журналісти постійно виявляють на цвинтарях у різних містах Росії нові свідчення втрат російських військових. На кожному цвинтарі частка імен, про які не повідомляли публічно, варіюється від 30 до 100%.

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