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      Журналисты посчитали, сколько раз соврал Трамп

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      Трамп врет в среднем 22 раза в день / vanityfair

      Президент США Дональд Трамп сделал более 16 тысяч ложных или обманчивых заявлений за первые 3 года своего правления.

      За первые 100 дней президентства зафиксировали 492 обманчивых утверждения. В среднем Трамп врал не меньше пяти раз в день, такие данные опубликовали журналисты The Washington Post.

      Читайте больше: Зеленский об отношениях с США и Трампом: Я сделал то, что мог

      С каждым годом на посту президента Дональд Трамп выдвигал все больше ложных утверждений.

      Сколько наврал Трамп за 3 года?

      • в 2017 году – 1999 ложных или обманчивых высказываний. Это в среднем 6 раз в день;
      • в 2018 году он солгал еще 5689 раз. В среднем это почти 16 раз в день;
      • в 2019 году он выдвинул 8155 ложных утверждений. Это в среднем более 22 раз в день.

      По состоянию на воскресенье, 19 января 2020 года, а именно 1095 день его президентства, количество лживых заявлений Трампа составило 16 241.

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      К слову, в сентябре 2019 года демократы инициировали импичмент Трампа с поста президента США. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским в июле 2019 года. В этом разговоре Трамп призвал украинского главу начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

      При этом Джо Байден – едва ли не главный конкурент Трампа на президентских выборах 2020.

      Что известно о процессе импичмента Трампа?

      • В декабре 2019 года Палата представителей (нижняя палата Конгресса) США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения: злоупотребление властью и препятствование следствию.
      • Дальше дело начал рассматривать Сенат, а в нем большинство уже не у демократов, а у республиканцев. Поскольку это партия, к которой принадлежит и Дональд Трамп, то вряд ли стоит ожидать объявления президенту импичмента.
      • 16 января в США формально начали рассмотрение дела об импичменте президента страны Дональда Трампа. Президент США ответил, что не переживает о ходе процесса, ведь это лишь "мошенничество".
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      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп
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