Журналисты посчитали, сколько раз соврал Трамп

Президент США Дональд Трамп сделал более 16 тысяч ложных или обманчивых заявлений за первые 3 года своего правления.

За первые 100 дней президентства зафиксировали 492 обманчивых утверждения. В среднем Трамп врал не меньше пяти раз в день, такие данные опубликовали журналисты The Washington Post.

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С каждым годом на посту президента Дональд Трамп выдвигал все больше ложных утверждений.

Сколько наврал Трамп за 3 года?

в 2017 году – 1999 ложных или обманчивых высказываний. Это в среднем 6 раз в день;

в 2018 году он солгал еще 5689 раз. В среднем это почти 16 раз в день;

в 2019 году он выдвинул 8155 ложных утверждений. Это в среднем более 22 раз в день.

По состоянию на воскресенье, 19 января 2020 года, а именно 1095 день его президентства, количество лживых заявлений Трампа составило 16 241.

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К слову, в сентябре 2019 года демократы инициировали импичмент Трампа с поста президента США. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским в июле 2019 года. В этом разговоре Трамп призвал украинского главу начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

При этом Джо Байден – едва ли не главный конкурент Трампа на президентских выборах 2020.

Что известно о процессе импичмента Трампа?