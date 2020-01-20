Журналисты посчитали, сколько раз соврал Трамп
Президент США Дональд Трамп сделал более 16 тысяч ложных или обманчивых заявлений за первые 3 года своего правления.
За первые 100 дней президентства зафиксировали 492 обманчивых утверждения. В среднем Трамп врал не меньше пяти раз в день, такие данные опубликовали журналисты The Washington Post.
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С каждым годом на посту президента Дональд Трамп выдвигал все больше ложных утверждений.
Сколько наврал Трамп за 3 года?
- в 2017 году – 1999 ложных или обманчивых высказываний. Это в среднем 6 раз в день;
- в 2018 году он солгал еще 5689 раз. В среднем это почти 16 раз в день;
- в 2019 году он выдвинул 8155 ложных утверждений. Это в среднем более 22 раз в день.
По состоянию на воскресенье, 19 января 2020 года, а именно 1095 день его президентства, количество лживых заявлений Трампа составило 16 241.
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К слову, в сентябре 2019 года демократы инициировали импичмент Трампа с поста президента США. Поводом стал его телефонный разговор с Владимиром Зеленским в июле 2019 года. В этом разговоре Трамп призвал украинского главу начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.
При этом Джо Байден – едва ли не главный конкурент Трампа на президентских выборах 2020.
Что известно о процессе импичмента Трампа?
- В декабре 2019 года Палата представителей (нижняя палата Конгресса) США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения: злоупотребление властью и препятствование следствию.
- Дальше дело начал рассматривать Сенат, а в нем большинство уже не у демократов, а у республиканцев. Поскольку это партия, к которой принадлежит и Дональд Трамп, то вряд ли стоит ожидать объявления президенту импичмента.
- 16 января в США формально начали рассмотрение дела об импичменте президента страны Дональда Трампа. Президент США ответил, что не переживает о ходе процесса, ведь это лишь "мошенничество".