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      Зеленский об отношениях с США и Трампом: Я сделал то, что мог

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      Я не делал ничего противозаконного, – Зеленский об отношениях с Трампом / president.gov.ua

      Украина хочет иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки. В то же время они не должны втягивать нас в свои дела, связанные с внутренней политикой.

      Для укрепления взаимоотношений с США Владимир Зеленский сделал все, что мог. Об этом президент заявил в интервью изданию The Times of Israel.

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      Зеленский при этом подчеркивает – "не делал ничего противозаконного".

      У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров – США,
      – отметил глава государства.

      В то же время он отметил, что раньше и сейчас действовал так, чтобы избежать втягивания Украины или украинцев в политическую ситуацию в США.

      "Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", – добавил он.

      Из-за телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США вспыхнул крупный политический скандал, который для американского президента перерос в начало процедуры импичмента.

      Почему в США с Трампом вспыхнул скандал и при чем здесь Украина

      Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости США Новости Украины Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа Президент Украины Импичмент Трампа Дональд Трамп Владимир Зеленский
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