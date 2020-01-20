Зеленский об отношениях с США и Трампом: Я сделал то, что мог

Украина хочет иметь хорошие отношения с Соединенными Штатами Америки. В то же время они не должны втягивать нас в свои дела, связанные с внутренней политикой.

Для укрепления взаимоотношений с США Владимир Зеленский сделал все, что мог. Об этом президент заявил в интервью изданию The Times of Israel.

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Зеленский при этом подчеркивает – "не делал ничего противозаконного".

У меня были телефонные звонки с президентом Соединенных Штатов. Как президент Украины, я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь хорошие, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров – США,

– отметил глава государства.

В то же время он отметил, что раньше и сейчас действовал так, чтобы избежать втягивания Украины или украинцев в политическую ситуацию в США.

"Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", – добавил он.

Из-за телефонного разговора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США вспыхнул крупный политический скандал, который для американского президента перерос в начало процедуры импичмента.

Почему в США с Трампом вспыхнул скандал и при чем здесь Украина

Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует Трамп все же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

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