Зеленський про стосунки із США і Трампом: Я зробив те, що міг

Україна хоче мати хороші стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Водночас вони не повинні втягувати нас у свої справи, пов’язані із внутрішньою політикою.

Для укріплення взаємин із США Володимир Зеленський зробив усе, що міг. Про це президент заявив в інтерв’ю виданню The Times of Israel.

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Зеленський при цьому наголошує – "не робив нічого протизаконного".

У мене були телефонні дзвінки з президентом Сполучених Штатів. Як президент України, я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати хороші, надійні і міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів – США,

– наголосив глава держави.

Водночас він зазначив, що раніше і зараз діє так, аби уникнути втягнення України або українців у політичну ситуацію в США.

"Це їхня країна, і вони відносяться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у справи, пов'язані із їхньою внутрішньою політикою", – додав він.

Через телефонну розмову Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США спалахнув великий політичний скандал, який для американського президента переріс у початок процедури імпічменту.

Чому у США із Трампом спалахнув скандал і до чого тут Україна

Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

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