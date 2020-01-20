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      Зеленський про стосунки із США і Трампом: Я зробив те, що міг

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      Я не робив нічого протизаконного, – Зеленський про стосунки з Трампом / president.gov.ua

      Україна хоче мати хороші стосунки зі Сполученими Штатами Америки. Водночас вони не повинні втягувати нас у свої справи, пов’язані із внутрішньою політикою.

      Для укріплення взаємин із США Володимир Зеленський зробив усе, що міг. Про це президент заявив в інтерв’ю виданню The Times of Israel.

      Знайте більше: Зеленський охарактеризував свої взаємини з Путіним

      Зеленський при цьому наголошує – "не робив нічого протизаконного".

      У мене були телефонні дзвінки з президентом Сполучених Штатів. Як президент України, я зробив те, що міг, як президент України, щоб мати хороші, надійні і міцні відносини з одним з наших стратегічних партнерів – США,
      – наголосив глава держави.

      Водночас він зазначив, що раніше і зараз діє так, аби уникнути втягнення України або українців у політичну ситуацію в США.

      "Це їхня країна, і вони відносяться до своєї країни так, як їм подобається. І я не хочу, щоб вони втягували нас у справи, пов'язані із їхньою внутрішньою політикою", – додав він.

      Через телефонну розмову Володимира Зеленського та Дональда Трампа у США спалахнув великий політичний скандал, який для американського президента переріс у початок процедури імпічменту.

      Чому у США із Трампом спалахнув скандал і до чого тут Україна

      Під час телефонної розмови 25 липня 2019 року Трампа і Зеленського американський президент нібито пообіцяв, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер. Більше про те, що це за скандальна компанія, читайте тут.

      25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському: "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Читайте також: Сенаторка США розкритикувала Трампа через недостатній захист України від Росії

       

      Називаймо пам'ятники й вулиці на честь тих людей, імена яких не створюють конфлікт, – Зеленський
      сьогодні
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Президент України Володимир Зеленський Новини США Дональд Трамп Імпічмент Трампа Телефонна розмова Зеленського і Трампа
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