Журналісти порахували, скільки разів збрехав Трамп

Президент США Дональд Трамп зробив понад 16 тисяч помилкових чи оманливих заяв за перші 3 роки свого правління.

За перші 100 днів президентства зафіксували 492 оманливих твердження. У середньому Трамп брехав не менше п'яти разів на день, такі дані опублікували журналісти The Washington Post.

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З кожним роком на посту президента, Дональд Трамп висував все більше неправдивих тверджень.

Скільки набрехав Трамп за 3 роки?

у 2017 році – 1999 помилкових чи оманливих висловлювань. Це в середньому 6 разів на день;

у 2018 році він збрехав ще 5689 разів. У середньому це майже 16 разів на день;

у 2019 році він висунув 8155 неправдивих тверджень. Це в середньому понад 22 рази на день.

Станом на неділю, 19 січня 2020 року, а саме 1095 день його президентства, кількість брехливих заяв Трампа сягнула 16 241.

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До слова, у вересні 2019 року демократи ініціювали імпічмент Трампа з посади президента США. Приводом стала його телефонна розмова з Володимиром Зеленським у липні 2019 року. У цій розмові Трамп закликав українського главу почати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера.

При цьому Джо Байден – чи не головний конкурент Трампа на президентських виборах 2020.

Що відомо про процес імпічменту Трампа?