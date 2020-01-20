19:43
20 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто готує замах на Путіна. Конкуренти для "Єдиної Росії"
      Вєсті Кремля
      20:46, 18 січня
      Вєсті.UA: Релігійна община Тимошенко. Новий метод спілкування Киви
      Вєсті.UA
      19:36, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК

      Журналісти порахували, скільки разів збрехав Трамп

      46
      Трамп бреше у середньому 22 рази на день / vanityfair

      Президент США Дональд Трамп зробив понад 16 тисяч помилкових чи оманливих заяв за перші 3 роки свого правління.

      За перші 100 днів президентства зафіксували 492 оманливих твердження. У середньому Трамп брехав не менше п'яти разів на день, такі дані опублікували журналісти The Washington Post.

      Читайте більше: Зеленський про стосунки із США і Трампом: Я зробив те, що міг

      З кожним роком на посту президента, Дональд Трамп висував все більше неправдивих тверджень.

      Скільки набрехав Трамп за 3 роки?

      • у 2017 році – 1999 помилкових чи оманливих висловлювань. Це в середньому 6 разів на день;
      • у 2018 році він збрехав ще 5689 разів. У середньому це майже 16 разів на день;
      • у 2019 році він висунув 8155 неправдивих тверджень. Це в середньому понад 22 рази на день.

      Станом на неділю, 19 січня 2020 року, а саме 1095 день його президентства, кількість брехливих заяв Трампа сягнула 16 241. 

      Читати також: Сер, їм залишилось жити хвилину, – Трамп детально розповів про вбивство Сулеймані

      До слова, у вересні 2019 року демократи ініціювали імпічмент Трампа з посади президента США. Приводом стала його телефонна розмова з Володимиром Зеленським у липні 2019 року. У цій розмові Трамп закликав українського главу почати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Гантера.

      При цьому Джо Байден – чи не головний конкурент Трампа на президентських виборах 2020.

      Що відомо про процес імпічменту Трампа?

      • У грудні 2019 року Палата представників (нижня палата Конгресу) США оголосила імпічмент президенту країни Дональду Трампу за обома пунктами обвинувачення: зловживання владою й перешкоджання слідству.
      • Далі справу почав розглядати Сенат, а в ньому більшість вже не в демократів, а у республіканців. Оскільки це партія, до якої належить і Дональд Трамп, то навряд чи варто очікувати на оголошення президенту імпічменту.
      • 16 січня у США формально розпочали розгляд справи про імпічмент президента країни Дональда Трампа. Президент США відповів, що не переживає через процес, адже це є лише "шахрайством".
      Вихідні дні-2020: календар свят в Україні
      сьогодні
      15447
      Автор: Галина Мамчук
      Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:15 Реформа середньої освіти в Україні 2020: все, що треба знати про новий закон
      Ростислав Струтинський 9095
      сьогодні , 19:00 Экономические прогнозы для России: почему позитива мало
      Злой Одессит 153
      сьогодні , 17:12 Види камінів для дому: огляд сучасних елементів інтер’єру
      483
      сьогодні , 14:00 Як підготуватись до відпустки в екзотичній країні
      367
      сьогодні , 17:17 Тарифи на воду для населення у 2020 році: скільки платитимуть українці
      Юлія Поскробок 8056
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук