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      Сер, їм залишилось жити хвилину, – Трамп детально розповів про вбивство Сулеймані

      1943 Читать новость на русском
      Трамп розповів подробиці вбивства Сулеймані / Getty Images

      Вбитий за наказом лідера США Дональда Трампа іранський генерал Касем Сулеймані "говорив погані речі" про США. Однак про пряму "неминучу загрозу" мови не було.

      Трамп похвилинно описав деталі американського удару, який вбив Сулеймані, про це сказав CNN із посиланням на аудіо виступу Трампа на вечері для спонсорів Республіканської партії.

      До теми: Він має бути обережний зі словами, – Трамп про верховного лідера Ірану

      Трамп стверджував, що Сулеймані "говорив погані речі про нашу країну". Водночас він не говорив про "неминучу загрозу", яка стала причиною для вбивства Сулеймані. Цим адміністрація Трампа раніше пояснювала смерть іранськогоитись Міні лідера.

      Скільки цього лайна ми повинні слухати? Скільки ми будемо слухати?
      – заявив Трамп.

      Президент США описав Сулеймані як "відомого терориста", який "був у нашому списку". Він також детально розповів, як Сулеймані прибув до міжнародного аеропорту Багдада, де його зустрів командувач іракських шиїтів Абу Махді аль-Мухандіс.

      Трамп додав, що дозволений ним удар дозволив взяти "два за ціною одного". Він розповів, що під час операції говорив із військовими чиновниками, які спостерігали за ударом з "камер, розташованих у небі".

      Президент США також навів слова військових, які доповідали йому про хід операції: "Вони разом, сер", "Сер, їм залишилося жити 2 хвилини і 11 секунд. Вони в броньованому автомобілі. Сер, їм залишилося жити приблизно одну хвилину. 30 секунд. 10, 9, 8...", потім раптом – бум, "Їх більше немає, сер".

      Вбивство Сулеймані: що треба знати

      Уночі проти 3 січня США завдали ракетного удару в Багдаді, яким убили Касема Сулеймані та заступника голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіса.  У Білому домі США цей авіаудар назвали "рішучою оборонною акцією". Саме Сулеймані був основною ціллю, а наказ про його ліквідацію особисто віддав президент США Дональд Трамп.

      • З генералом Сулеймані прощалися у Іраку, в Багдаді, а згодом і у столиці Ірану – Тегерані. За даними ЗМІ, на останній процесії були присутніми понад мільйон іранців.
      • Поховали ж військового у Ірані – в його рідному місті Кермані. Під час церемонії прощання сталася страшна тиснява, внаслідок якої загинули 56 людей.
      • Влада Ірану пообіцяла помститись. Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав операцію США "актом міжнародного тероризму". Духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на "жорстоку помсту".
      • 8 січня Іран здійснив атаку на військову базу США Айн аль-Асад та базу коаліції біля міста Ербіль в Іраку – ця атака була не єдиною.

      Знайте більше: 11 військових США постраждали через обстріл Ірану: Пентагон приховував ці дані

      Після вбивства Сулеймані ситуація на Близькому Сході загострилась. Парламент Іраку прийняв резолюцію про те, аби американські війська покинули країну. Іран хоче, аби вони вийшли зі всього регіону. Натомість і Держдепі цього робити не мають наміру і погрожують Ірану відповіддю, якщо той не змінить своєї агресивної політики. 

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Конфлікт між США та Іраном Новини США Вбивство Сулеймані
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