Сэр, им осталось жить минуту, – Трамп подробно рассказал об убийстве Сулеймани

Убит по приказу лидера США Дональда Трампа иранский генерал Касем Сулеймани "говорил плохие вещи" о США. Однако о прямой "неизбежной угрозе" речи не было.

Трамп поминутно описал детали американского удара, который убил Сулеймани, об этом сказал CNN со ссылкой на аудио выступления Трампа на ужине для спонсоров Республиканской партии.

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Трамп утверждал, что Сулеймани "говорил плохие вещи о нашей стране". При этом он не говорил о "неминуемой угрозе", которая стала причиной для убийства Сулеймани. Этим администрация Трампа ранее объясняла смерть иранского генерала.

Сколько это дерьмо мы должны слушать? Сколько мы будем слушать?

– заявил Трамп.

Президент США описал Сулеймани как "известного террориста", который "был в нашем списке". Он также подробно рассказал, как Сулеймани прибыл в международный аэропорт Багдада, где его встретил командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

Трамп добавил, что разрешенный ним удар позволил взять "два по цене одного". Он рассказал, что во время операции говорил с военными чиновниками, которые наблюдали за ударом с "камер, расположенных в небе".

Президент США также привел слова военных, докладывавших ему о ходе операции: "Они вместе, сэр", "Сэр, им осталось жить 2 минуты и 11 секунд. Они в бронированном автомобиле. Сэр, им осталось жить примерно одну минуту. 30 секунд. 10, 9, 8 ... ", потом вдруг – бум, "Их больше нет, сэр".

Убийство Сулеймани: что нужно знать

Ночью на 3 января США нанесли ракетный удар в Багдаде, которым убили Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. В Белом доме США этот авиаудар назвали "решительной оборонной акцией". Именно Сулеймани был основной целью, а приказ о его ликвидации лично отдал президент США Дональд Трамп.

С генералом Сулеймани прощались в Ираке, в Багдаде, а затем и в столице Ирана – Тегеране. По данным СМИ, на последней процессии присутствовали более миллиона иранцев.

Похоронили же военного в Иране – в его родном городе Керман. Во время церемонии прощания произошла страшная давка, в результате которой погибли 56 человек.

Власти Ирана пообещала отомстить. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию США "актом международного терроризма". Духовный лидер Ирана аятолла Сеед Али Хоссейни Хаменеи заявил, что тем, кто убил Сулеймани, следует ожидать "жестокой мести".

8 января Иран осуществил атаку на военную базу США Айн аль-Асад и базу коалиции возле города Эрбиль в Ираке – это атака была не единственной.

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После убийства Сулеймани ситуация на Ближнем Востоке обострилась. Парламент Ирака принял резолюцию о том, чтобы американские войска покинули страну. Иран хочет, чтобы они ушли со всего региона. В то же время и Госдепе этого делать не намерены и угрожают Ирану ответом, если тот не изменит свою агрессивную политику.