Жуткая авария в Одесской области: погибли двое жителей Мариуполя

В Одесской области в ужасное ДТП попала семья мариупольцев. Погибли два человека, еще 2 человека попали в больницу.

Ужасная авария произошла вечером 24 марта при выезде из города Татарбунары в направлении города Измаил.

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Водитель не справился с управлением

70-летний мариуполец не справился с управлением "ВАЗ" и въехал в бетонное сооружение, которое было размещено на проезжей части дороги. В машине с мужчиной находились 70-летняя жена, 44-летняя дочь и 12-летний внук.

Супруги, к сожалению, погибли. Мальчик с мамой травмировались и попали в больницу. Их жизни ничего не угрожает. Правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.