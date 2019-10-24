Жуткая находка: в Великобритании обнаружили грузовик с человеческими телами

39 тел нашли в грузовике, прибывшем в Великобританию на пароме. Скорее всего, он прибыл из Болгарии. Есть версия, что все эти люди просто не пережили путешествие.

Небольшой британский город Грейс, расположенный лишь в нескольких десятках километров от Лондона, всколыхнула жуткая новость.

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В грузовике, который стоял припаркованный в промышленном районе, нашли 39 тел. Кто эти люди – неизвестно.

На этом этапе мы еще не установили личности жертв и откуда они происходят. Мы ожидаем, что это может быть длительным процессом,

– отчиталась полицейская Пиппа Милз.



В грузовике нашли 39 тел

Водителя грузовика арестовали. Сейчас его считают причастным к убийству. Его имя не разглашают, но известно, что это 25-летний мужчина из Ирландии. Грузовик же прибыл в Великобританию аж из Болгарии, через порт в Уэльсе.

Мы считаем, что грузовик из Болгарии въехала в страну через Голигед еще в субботу, 19 октября, и мы сотрудничаем с нашими партнерами в рамках расследования,

– добавила Милз.

Правозащитники и следователи уже предполагают, что история может быть связана с торговлей людьми.



Личности погибших устанавливают

"Похоже, что это касается торговли людьми, потому что они прибыли очень опасным путем. Стоит налаживать сотрудничество во всей Европе, чтобы гарантировать безопасные поездки. И чтобы люди не становились добычей", – подчеркнул исполнительный директор Объединения по вопросам благосостояния иммигрантов Сатбир Синг. Отреагировали на жуткую историю британские власти.

Это немыслимая трагедия, от которой сердце разрывается. Министерство внутренних дел будет тесно сотрудничать с полицией. И мы установим, как именно это случилось,

– заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



Также к расследованию присоединится Болгария

Я разговаривал с должностными лицами британской полиции. Мы ожидаем деталей относительно грузовика, его маршрута и имеет ли он болгарские номерные знаки и откуда отправился,

– подчеркнул министр внутренних дел Болгарии Младен Маринов.

Похожая история случалась в Британии в 2000 году. Тогда в таком же контейнере нашли полсотни тел мигрантов из Китая. Их обнаружили в портовом городе Дувр. Все погибшие были беженцами, которые пытались попасть в Британию нелегально.