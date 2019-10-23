Моторошна знахідка: у Великій Британії виявили вантажівку з людськими тілами

39 тіл знайшли у вантажівці, що прибула до Великої Британії поромом. Швидше за все, вона прибула з Болгарії. Є версія, що всі ці люди просто не пережили мандрівки.

Невеличке британське місто Грейс, що розташоване лише за кількадесят кілометрів від Лондона, сколихнула моторошна новина.

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У вантажівці, яка стояла припаркованою у промисловому районі, знайшли 39 тіл. Хто ці люди – невідомо.

На цьому етапі ми ще не встановили особи жертв і звідки вони походять. Ми очікуємо, що це може бути тривалим процесом,

– відзвітувала поліцейська Піппа Мілз.



У вантажівці знайшли 39 тіл

Водія вантажівки заарештували. Наразі його вважають причетним до вбивства. Його ім'я не розголошують, але відомо, що це 25-річний чоловік з Ірландії. Вантажівка ж прибула до Великої Британії аж із Болгарії, через порт в Уельсі.

Ми вважаємо, що вантажівка з Болгарії в'їхала до країни через Голігед ще у суботу, 19 жовтня, і ми співпрацюємо з нашим партнерами у рамках розслідування,

– додала Мілз.

Правозахисники та слідчі вже припускають, що історія може бути пов'язана із торгівлею людьми.



Особи загиблих встановлюють

"Схоже, що це стосується торгівлі людьми, бо прибули вони дуже небезпечним шляхом. Варто налагоджувати співпрацю у всій Європі, щоб гарантувати безпечні поїздки. І щоб люди не ставали здобиччю", – наголосив виконавчий директор Об'єднання з питань добробуту іммігрантів Сатбір Сінґ. Відреагувала на моторошну історію британська влада.

Це немислима трагедія, від якої серце розривається. Міністерство внутрішніх справ буде тісно співпрацювати з поліцією. І ми встановимо, як саме це трапилось,

– заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.



Також до розслідування долучиться Болгарія

Я мав розмову з посадовцями британської поліції. Ми очікуємо деталей щодо вантажівки, її маршруту і чи має вона болгарські номерні знаки й звідки вирушила,

– наголосив міністр внутрішніх справ Болгарії Младен Марінов.

Схожа історія траплялася у Британії у 2000 році. Тоді у такому ж контейнері знайшли півсотні тіл мігрантів з Китаю. Їх виявили у портовому місті Дувр. Усі загиблі були біженцями, які намагались потрапити до Британії нелегально.