Полицейские рассказали о ДТП, которые произошли в Донецкой области в течение суток 4 февраля. Все они имели негативные последствия.

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Мужчина наехал на опору рекламного щита

Примерно в 02:20 в Краматорске, на улице Гампера 20-летний водитель автомобиля Toyota Corolla на закруглении дороги не справился с управлением. Мужчина вылетел за пределы проезжей части и наехал на опору рекламного щита.

В результате ДТП 5 человек, в том числе водитель и пассажиры в возрасте 18 – 33 года, получили многочисленные травмы. Их госпитализировали в больницу.

Один из пассажиров, 22-летний местный житель, 5 февраля умер в медучреждении.



Пассажир автомобиля умер в больнице / Фото Нацполиции

Легковушка врезалась в микроавтобус

Другое ДТП случилось в Славянске. В нем пострадали водитель автомобиля ВАЗ 2103 и его пассажирка, обоим по 19 лет.

Правоохранители выяснили, что на улице Интернатная легковушка, в которой находились молодые люди, выехала на полосу встречного движения и врезалась в микроавтобус "Рута 22".

В маршрутке на момент ДТП находились трое пассажиров. К счастью, ни они, ни водитель не получили травму.



В Славянске легковушка въехала в микроавтобус / Фото Нацполиции



Пострадали водитель и его пассажирка / Фото Нацполиции

Две фуры столкнулись

Третья авария произошла в поселке Сергеевка Краматорского района. Там на улице Заречной столкнулись две фуры. Автомобиль MAN двигался по полосе встречного движения и столкнулся с грузовиком с прицепом.

Оба водителя, жители Винницкой и Луганской области, получили телесные повреждения.



В Сергеевке не разминулись грузовики / Фото Нацполиции

К слову, по фактам ДТП следователи открыли уголовные производства по статьям о нарушении правил безопасности дорожного движения. Полные обстоятельства ДТП устанавливаются. Продолжается досудебное расследование.

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