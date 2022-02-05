Поліцейські розповіли про ДТП, які сталися на Донеччині протягом доби 4 лютого. Усі вони мали негативні наслідки.

Читайте також У Нікополі водій збив жінку з дитиною на пішохідному переході: моторошне відео

Чоловік наїхав на опору рекламного щита

Приблизно о 02:20 у Краматорську, на вулиці Гампера 20-річний водій автомобіля Toyota Corolla на заокругленні дороги не впорався з керуванням. Чоловік вилетів за межі проїжджої частини та наїхав на опору рекламного щита.

Внаслідок ДТП 5 людей, зокрема водій і пасажири віком 18 – 33 роки, отримали численні травми. Їх госпіталізували у лікарню.

Один із пасажирів, 22-річний місцевий житель, 5 лютого помер у медзакладі.



Пасажир автівки помер у лікарні / Фото Нацполіції

Легковик врізався в мікроавтобус

Інша ДТП трапилася у Слов'янську. У ній постраждали водій автомобіля ВАЗ 2103 та його пасажирка, обом по 19 років.

Правоохоронці з'ясували, що на вулиці Інтернатній легковик, в якому перебували молоді люди, виїхав на смугу зустрічного руху та врізався в мікроавтобус "Рута 22".

У маршрутці на момент ДТП перебували троє пасажирів. На щастя, ні вони, ні водій не отримали травм.



У Слов'янську легковик в'їхав у мікроавтобус / Фото Нацполіції



Постраждали водій і його пасажирка / Фото Нацполіції

Дві фури зіткнулися

Третя аварія сталася у селищі Сергіївка Краматорського району. Там на вулиці Зарічній зіткнулися дві фури. Автомобіль MAN рухався смугою зустрічного руху та зіштовхнувся з вантажівкою з причепом.

Обидва водії, жителі Вінницької та Луганської області, отримали тілесні ушкодження.



У Сергіївці не розминулися вантажівки / Фото Нацполіції

До слова, за фактами ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за статтями про порушення правил безпеки дорожнього руху. Повні обставини автопригод встановлюють. Триває досудове розслідування.

Зверніть увагу – прихід зими в Україну завжди провокує тисячі ДТП: дивіться відео