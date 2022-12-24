Оккупанты накануне Рождества обстреляли центр Херсона: жуткие кадры с мест прилетов

Российские оккупанты 24 декабря совершили теракт в Херсоне. Погибли не менее 7 человек. Пострадали около шести десятков местных жителей.

Российские захватчики открыли огонь около 11:00. Оккупанты обстреляли жилой район. Люди занимались своими делами, когда россияне ударили из "Градов". Есть погибшие и пострадавшие, сообщает 24 канал.

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Погибли 7 человек. Из 58 пострадавших 18 – в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.

Владимир Зеленский заявил, что теракт в Херсоне – убийства ради устрашения и удовольствия.

Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем,

– заявил украинский лидер.

Последствия террористического удара по Херсону / Фото из соцсетей

Пламя тушили в течение 40 минут.

Местных жителей просят сдать кровь пострадавшим.