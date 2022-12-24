Оккупанты накануне Рождества обстреляли центр Херсона: жуткие кадры с мест прилетов
Российские оккупанты 24 декабря совершили теракт в Херсоне. Погибли не менее 7 человек. Пострадали около шести десятков местных жителей.
Российские захватчики открыли огонь около 11:00. Оккупанты обстреляли жилой район. Люди занимались своими делами, когда россияне ударили из "Градов". Есть погибшие и пострадавшие, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Смертельные обстрелы центра Херсона: главное о циничной атаке 24 декабря
Погибли 7 человек. Из 58 пострадавших 18 – в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.
Владимир Зеленский заявил, что теракт в Херсоне – убийства ради устрашения и удовольствия.
Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийства ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем,
– заявил украинский лидер.
Последствия террористического удара по Херсону / Фото из соцсетей
Пламя тушили в течение 40 минут.Обратите внимание! Местных жителей просят сдать кровь пострадавшим.