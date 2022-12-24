Російські загарбники відкрили вогонь близько 11:00. Окупанти напередодні Різдва обстріляли житловий район. Люди займалися своїми справами, коли росіяни вдарили з "Градів". Є загиблі та постраждалі, інформує 24 канал.

Зауважте Смертельний обстріл центру Херсона: головне про цинічну атаку 24 грудня

Загинули 7 людей. З 58 постраждалих 18 – у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним загиблих.

Володимир Зеленський заявив, що теракт у Херсоні – вбивства заради залякування та задоволення.

Херсон. Зранку, у суботу, у переддень Різдва, у центральній частині міста. Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування та задоволення. Світ має бачити та розуміти, проти якого абсолютного зла ми воюємо,

– заявив український лідер.

Наслідки терористичного удару по Херсону / Фото з соцмереж

Полум'я гасили упродовж 40 хвилин.

Зверніть увагу! Місцевих жителів просять здати кров для постраждалих.