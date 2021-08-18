Грузовики столкнулись 17 августа около 20:00. На месте работали полиция и медики.

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Детали ДТП

В результате ДТП один из грузовиков DAF загорелся. К счастью, водитель вовремя покинул кабину. Спасатели впоследствии потушили пожар. Из фуры Mercedes 29-летний водитель не смог выйти, потому что выход был заблокирован. Его тело вытащили работники ГСЧС.

Пострадавших оказалось четверо. Об их состоянии подробно не сообщают. В результате ДТП никто не погиб. Спасатели отключили аккумуляторы в грузовиках, чтобы не возник еще один пожар. Также работники ГСЧС очистили дорогу от разлитого масла.

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Известно, что грузовик Scania перевозил нефтепродукты, DAF – зерновые культуры. На месте работали 16 спасателей и привлекли 4 единицы техники. Продолжаются следственные действия.

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