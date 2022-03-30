На ютуб-канале "Украинской правды" опубликовали жуткое видео. Оно получило название "День переговоров".

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Уничтоженные дома и трупы прямо посреди улиц

Сразу попросим впечатлительных не смотреть это видео. Оно передает лишь маленький процент той боли и страданий, которые пережили жители Ирпеня, а также других оккупированных российскими войсками городов.

На видео и разрушенные железнодорожные мосты, и уничтожены автомобили, и следы от обстрелов и взрывов, и покрученный металл. А также тела погибших мирных жителей, между которыми шныряют брошенные собаки.

Смотрите жуткое видео из города Ирпень:

Никогда не простим! Никогда не забудем! Во всех этих убийствах есть, были и будут всегда виноваты русские и те, кого они привели к власти.