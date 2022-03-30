На ютуб-каналі "Української правди" опублікували моторошне відео. Воно отримало назву "День переговорів".

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Знищені будинки та трупи просто посеред вулиць

Відразу ж попросимо вразливих не дивитися це відео. Воно передає лише маленький відсоток того болю та страждань, яких пережили мешканці Ірпеня, а також інших окупованих російськими військами міст.

На відео і поруйновані залізничні мости, і знищені автомобілі, і сліди від обстрілів та вибухів, і покручений метал. А також тіла загиблих мирних мешканців, поміж якими сновигають розгублені собаки.

Дивіться моторошне відео з міста Ірпінь:

Ніколи не пробачимо! Ніколи не забудемо! У всіх цих вбивствах є, були і будуть завжди винними росіяни та ті, кого вони привели до влади.

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