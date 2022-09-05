Карусель сорвалась с большой высоты в Индии: жуткое видео падение с 15 метров

На развлекательной ярмарке в индийском городе Мохали с 15-метровой высоты упала карусель. Известно о 50 пострадавших на месте инцидента.

Развлекательный аттракцион сломался ночью 5 сентября. Местные жители сетуют на халатность организаторов, устраивавших развлечения в городе.

Читайте также В США разбился гидросамолет: есть погибший и много пропавших без вести

Незаконная ярмарка

На самом деле, по словам местного чиновника, разрешение на проведение ярмарки было действительным всего до 4 сентября. Однако организаторы незаконно решили продлить развлекательные мероприятия вплоть до 11 сентября.

Представитель власти также подчеркнул, что ответственные за инцидент будут нести наказание.

Пострадавшие, которые остались без медицинской помощи

Местные, являвшиеся гостями развлекательного мероприятия, сказали в интервью ANI, что на месте не было медицинских работников. Также они отметили, что дирекция ярмарки пыталась скрыть инцидент.

Как бизнес может работать без помощи? Около 50 человек пострадали. Не приняты меры безопасности и ни одно официальное лицо сразу не прибыло на место происшествия,

– рассказал посетитель мероприятия.

Заметим, что подобные ситуации не редкость. Ранее в Чехии упала 15-метровая цепная карусель.

Сорвались качели в Мохали: смотрите видео