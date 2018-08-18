Жуткое ДТП на Полтавщине: мотоциклист погиб под колесами грузовика
17 августа на Полтавщине произошло смертельное ДТП. 18-летний водитель мотоцикла столкнулся с грузовиком Volvo. От полученных травм мотоциклист умер на месте происшествия.
Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Полтавской области.
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"17 августа 2018 года, около полуночи, 18-летний водитель мотоцикла "Ява", двигаясь без освещения в направлении города Кобеляки, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 29-летнего жителя Днепропетровской области", – говорится в сообщении.
ДТП на Полтавщине
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия.
Мотоциклист умер на месте происшествия
Источник: 24 Канал
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