Жуткое ДТП на Полтавщине: мотоциклист погиб под колесами грузовика

17 августа на Полтавщине произошло смертельное ДТП. 18-летний водитель мотоцикла столкнулся с грузовиком Volvo. От полученных травм мотоциклист умер на месте происшествия.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Полтавской области.

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"17 августа 2018 года, около полуночи, 18-летний водитель мотоцикла "Ява", двигаясь без освещения в направлении города Кобеляки, столкнулся с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 29-летнего жителя Днепропетровской области", – говорится в сообщении.



ДТП на Полтавщине

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте происшествия.