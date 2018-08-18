Моторошна ДТП на Полтавщині: мотоцикліст загинув під колесами вантажівки
17 серпня на Полтавщині сталася смертельна ДТП. 18-річний водій мотоцикла зіткнувся з вантажівкою Volvo. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.
Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Полтавській області.
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"17 серпня 2018 року, близько півночі, 18-річний водій мотоцикла "Ява", рухаючись без освітлення в напрямку міста Кобеляки, зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo з напівпричепом під керуванням 29-річного мешканця Дніпропетровської області", – йдеться у повідомлені.
ДТП на Полтавщині
Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події.
Мотоцикліст помер на місці події
Джерело: 24 Канал
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