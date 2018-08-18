Моторошна ДТП на Полтавщині: мотоцикліст загинув під колесами вантажівки

17 серпня на Полтавщині сталася смертельна ДТП. 18-річний водій мотоцикла зіткнувся з вантажівкою Volvo. Від отриманих травм мотоцикліст помер на місці події.

Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Полтавській області.

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"17 серпня 2018 року, близько півночі, 18-річний водій мотоцикла "Ява", рухаючись без освітлення в напрямку міста Кобеляки, зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo з напівпричепом під керуванням 29-річного мешканця Дніпропетровської області", – йдеться у повідомлені.



ДТП на Полтавщині

Внаслідок ДТП водій мотоцикла від отриманих травм загинув на місці події.