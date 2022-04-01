Зибров поблагодарил Черных Запорожцев за оборону Киева, но текст "Крещатика" пришлось изменить

Павел Зибров поблагодарил Черных Запорожцев за оборону Киева. Он выполнил для защитников столицы обновленную версию "Крещатика".

Украинские военные мужественно сражаются за родную землю. Свою поддержку и благодарность выражает им весь народ. Не остаются в стороне и певцы.

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Зибров поблагодарил Черных Запорожцев за оборону Киева

Бойцы из 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев отметили, что владелец самых узнаваемых усов Украины – Павел Зибров, присоединяется к публичным людям, которые выразили поддержку бригаде.

Певец поблагодарил бойцов и командиров бригады за их борьбу.

Вы прославленные, вы мужественные. Украина на вас смотрит и гордится. Как киевлянин хочу пожелать вам крепкого здоровья. Пусть пули летят мимо вас,

– сказал Зибров в обращении.

Он призвал Черных запорожцев не дать врагу возможности пройти в Киев. А потом спел немного измененный хит "Крещатик". "Я і друзів розумів, та ворогів не зміг прощати", – говорится в песне.

Военные в ответ поблагодарили певца

Военные в ответ выразили Зиброву благодарность "за приятное словцо". Бойцы также вспомнили песню, которую он любил петь, а ее слова сейчас действительно актуальны:

"Здавалось не варто нам Бога гнівити,

Вже голуб поволі здіймає у вир,

Шануймось панове, нам жити і жити,

Коли не дзвонила в серця нам Сибір".

Зибров поблагодарил бригаду Черных Запорожцев: смотрите видео