Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил 24 Каналу, что зима действительно будет не из легких. Ситуация не изменится до тех пор, пока Украина не получит дальнобойные средства поражения.

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Готова ли Украина к зиме

Лучший вариант для нашей страны – это возможность наносить удары по местам дислокации российских ракетных комплексов, самолетов. Именно ими, а также "Шахедами" враг уничтожает украинскую критическую инфраструктуру.

Пока у нас не будет несколько сотен ракет JASSM дальностью 950 километров, или Tomahawk на 2 тысячи километров, трудно спрогнозировать положительный сценарий на зиму. Только одними зенитно-ракетными комплексами не обойтись, ведь они прикрывают нашу территорию лишь на несколько процентов,

– отметил Роман Свитан.

Чтобы закрыть всю Украину понадобится десятки комплексов типа Patriot, хотя бы около 50. Пока их нет, можно защитить критические объекты благодаря ЗРК. Но стоит понимать, что не нанося ударов по России, нам не удастся полностью находиться в безопасности.

Пока сценарии не слишком позитивные. Зима будет тяжелой, это подтверждает недостаточное количество ЗРК и других видов вооружения. F-16 должны работать по Энгельсу – это одна из ключевых задач для истребителей,

– добавил летчик-инструктор.

Поэтому к словам Блинкена стоит добавить хоть какие-то действия со стороны США. Но пока непонятно, какие технические возможности сейчас имеет госсекретарь, учитывая то, что он будет находиться в должности только 2 месяца. Итак, главная ответственность за грядущую зиму будет лежать на Украине и украинцах.