Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан зауважив 24 Каналу, що зима справді буде не з легких. Ситуація не зміниться доти, доки Україна не отримає далекобійні засоби ураження.

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Чи готова Україна до зими

Найкращий варіант для нашої країни – це можливість завдавати ударів по місцях дислокації російських ракетних комплексів, літаків. Саме ними, а також "Шахедами" ворог нищить українську критичну інфраструктуру.

Поки у нас не буде кілька сотень ракет JASSM дальністю 950 кілометрів, або Tomahawk на 2 тисячі кілометрів, доти важко спрогнозувати позитивний сценарій на зиму. Лише одними зенітно-ракетними комплексами не обійтися, адже вони прикривають нашу територію лише на декілька відсотків,

– зауважив Роман Світан.

Щоб закрити всю Україну знадобиться десятки комплексів типу Patriot, хоча б близько 50. Поки їх немає, можна захистити критичні об'єкти завдяки ЗРК. Але варто розуміти, що не завдаючи ударів по Росії, нам не вдасться повністю перебувати в безпеці.

Поки сценарії не надто позитивні. Зима буде важкою, це підтверджує недостатня кількість ЗРК та інших видів озброєння. F-16 мають працювати по Енгельсу – це одне з ключових завдань для винищувачів,

– додав льотчик-інструктор.

Тому до слів Блінкена варто додати хоч якісь дії з боку США. Але поки незрозуміло, які технічні можливості зараз має держсекретар, зважаючи на те, що він перебуватиме на посаді лише 2 місяці. Отже, головна відповідальність за прийдешню зиму лежатиме на Україні та українцях.