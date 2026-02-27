Зима 2026 года стала самой суровой за последние десятилетия в Украине, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что зима 2026 года стала для Украины самой суровой за последние десятилетия. По словам президента, это был настоящий вызов для наших людей.

Об этом глава государства заявил в новом интервью для Sky News.

Как прошла зима в Украине?

По словам Владимира Зеленского, этой зимой температура воздуха снижалась до минус 20 градусов днем и минус 30 ночью. Такая погода при отсутствии отопления стала серьезным испытанием.

Президент подчеркнул, что в Украине "феноменальные люди", которые восстанавливают электроснабжение в условиях чрезвычайно сложной зимы.

Также гражданские лица, которые очень помогают во время войны. У нас были абсолютно героические команды, которые восстановили электросети, энергосистему,

– добавил глава государства.

В то же время Зеленский добавил, что страна понесла потери, ведь ремонтные работы приходилось выполнять под ракетными обстрелами.

Во время интервью Владимир Зеленский также заявил, что сейчас Украина не может вернуть все свои территории военным путем, ведь это означало бы слишком большие потери для нашей страны. Несмотря на это, по словам президента, Россия также не может победить на поле боя.

Какая сейчас ситуация в энергетике?