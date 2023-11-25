Может образоваться "окно возможностей": как зима изменит ситуацию на фронте

Зима не изменит интенсивность штурмов российских оккупантов. Несмотря на то, что погодные условия влияют на количество потерь, враг не будет беречь личный состав.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. В то же время украинские Силы обороны будут находиться в обороне при таких условиях. А переходить к атакам только тогда, когда это будет иметь смысл.

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Тактика врага

Россиян не останавливает их колоссальное количество потерь, а значит они будут двигаться при любых погодных условиях. Пока используется пехотная составляющая, поскольку механизированная в таких условиях является легкой целью.

"Поэтому они сейчас делают акцент на большие пехотные составляющие, ставку на КАБ и артиллерию. С другой стороны, на левобережной Херсонщине у них ограничился функционал подразделения. Они не могут противодействовать по блокированию или расширению нашего плацдарма. Из-за погодных условий россияне оказались в сложной ситуации и для нас это может быть "окно возможностей", – отметил военно-политический обозреватель.

Он добавил, что оккупанты не готовы покидать позиции. Зато напрасно надеются на какие-то геополитические изменения.

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Минирование территории

Российские оккупанты плотно минуют за собой территорию, что доставляет значительные проблемы украинским защитникам. Даже имея необходимую технику, сложно заниматься разминированием, поскольку враг пытается контролировать эти участки артиллерийским или стрелковым оружием со своих позиций.

"Поэтому это трудная задача. Технику мы можем иметь, но чтобы ее применить надо потратить много времени на огневое влияние. Это еще и происходит под огнем российской артиллерии. Но наша контрбатарейная борьба на значительно более высоком уровне", – добавил Коваленко.

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