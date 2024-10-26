Какой будет зима на временно оккупированных территориях

Часть украинских территорий, в частности на Луганщине и Донетчине практически уничтожена из-за постоянных боевых действий. Большое количество оккупированных городов и сел до сих пор не восстановлено, а ситуация с работой критической инфраструктуры очень сложная.

Обсуждая коммунальную сферу на оккупированных территориях, стоит понимать, что ситуация везде очень тяжелая. Как рассказал 24 Каналу соучредитель Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский, есть критические проблемы с отоплением и водоснабжением.

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Какой будет зима в оккупации

Если говорим о водоснабжении, то такая проблема есть на временно оккупированной территории Херсонской, Запорожской областей. Если об отоплении, то очень сложно в местах активизации боевых действий, в частности на Луганщине и Донетчине.

Например, в оккупированном Мариуполе, Попасной, Северодонецке, Волновахе воды нет на постоянной основе. Водопровод, который так рекламировали захватчики, ничего не дал.

Там вода у людей появляется два дня в неделю по два часа, то есть количество воды ограничено. На девятый этаж она не вытягивает. Так как тогда можно запустить энергосистему,

– сказал Павел Лисянский.

В городах, в которых велись боевые действия и которые были захвачены, оккупанты полностью провалили отопительный сезон. Если не выкачивать и не закачивать воду, не проводить ремонты, то трубы трескают. В течение 2024 года преступная власть никаких плановых ремонтов не проводила.

Соответственно о подготовке к отопительному сезону даже не стоит говорить. Поэтому люди активно выезжают из оккупированных городов. Это мы можем видеть по Энергодару,

– отметил Павел Лисянский.

До войны в этом городе полноценно работала Запорожская атомная электростанция. Там всегда была вода, работа у людей. Но даже согласно внутренним документам оккупантов, население Энергодара уменьшилось на 65%.

Это показатель того, как на оккупированной территории ведутся дела. Россияне не справляются, хотя они и не ставили себе цель решить эти вопросы. Им выгодно, чтобы люди выезжали, чтобы поселять на их квартиры россиян. А в СМИ оккупанты будут докладывать, что якобы все готово к отопительного сезону.