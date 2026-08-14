Киевлян призывают обновить данные для подготовки к сложной зиме: каких категорий это касается

Столичные власти приступили к сбору актуальной информации о месте проживания маломобильных киевлян и пожилых людей. Эта инициатива является частью подготовки города к возможным чрезвычайным ситуациям в зимний период.

Обновленные данные позволят оперативно оказать помощь с временным размещением в случае длительных отключений коммунальных услуг. Об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда

Зачем собирают данные о киевлянах?

Марина Хонда подчеркнула, что Киев готовится к возможным перебоям с поставками тепла, электроэнергии и воды. В зоне особого внимания находятся одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Именно этим категориям населения может понадобиться экстренная помощь с эвакуацией или временным перемещением.

Необходимость такого шага возникла из-за опыта предыдущего отопительного сезона.

Прошлой зимой мы обнаружили одну важную проблему: часть маломобильных людей фактически проживает не по адресу официальной регистрации. Поэтому в случае чрезвычайной ситуации одних только данных о зарегистрированном месте жительства недостаточно,

– отметила Марина Хонда.

К кому именно нужно обращаться?

Обновить информацию о себе просят тех горожан из указанных уязвимых категорий, которые в настоящее время не получают социального обслуживания. Также это касается людей, которые сомневаются, что городские службы располагают их правильным фактическим адресом.

Для обновления данных необходимо позвонить в Управление социальной и ветеранской политики в своем районе.

Контактные номера:

Голосеевский – (044) 257-01-34;

Дарницкий – (044) 366-70-20;

Деснянский – (044) 530-16-16;

Днепровский – (044) 512-08-07;

Оболонский – (044) 467-99-73, (044) 467-82-56;

Печерский – (044) 254-42-69, (044) 280-69-61;

Подольский – (044) 425-25-25;

Святошинский – (044) 273-44-55;

Соломенский – (044) 207-39-00;

Шевченковский – (044) 366-58-11.

"Если вы уже находитесь под социальным сопровождением территориального центра социального обслуживания или районного управления социальной и ветеранской политики, повторно обращаться не нужно", – подчеркнула чиновница.

Напомним, секретарь СНБО Игорь Клименко заявлял, что российские войска не откажутся от попыток уничтожить энергетическую и критическую инфраструктуру Украины. С приближением осенне-зимнего периода масштаб этих угроз будет только расти.