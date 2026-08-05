Об этом сообщил секретарь Рады национальной безопасности и обороны Игорь Клименко.

Что сказал Клименко о планах России по обстрелам украинской энергетики?

Игорь Клименко подчеркнул, что враг продолжает целенаправленный террор против гражданского населения.

Наша задача – быть готовыми к любому сценарию. Прежде всего речь идет о бесперебойной работе систем электро-, тепло- и водоснабжения. Каждый ответственный руководитель должен обеспечить выполнение утвержденных планов устойчивости и нести персональную ответственность за результат,

– подчеркнул секретарь СНБО.

Отдельно чиновник отметил, что президент сделал акцент на системе защиты объектов критической инфраструктуры и укреплении потенциала ПВО.

"Безусловный приоритет – развитие сети укрытий. Есть определенные наработки, в частности при участии международных партнеров, однако темпы этой работы нужно ускорить. У людей должны быть безопасные места для укрытия во время обстрелов", – пояснил Клименко.

Он также подчеркнул, что время, оставшееся до начала отопительного сезона, необходимо использовать максимально эффективно. Ведь от этого зависит устойчивость государства, бесперебойная работа критически важной инфраструктуры и, самое главное, безопасность людей.

Напомним, ранее министр энергетики Денис Шмыгаль заявлял, что Украина может пережить самую тяжелую зиму с начала полномасштабной войны. По словам главы Минэнерго, российские войска изменили тактику и все чаще пытаются проводить атаки на системы водоснабжения.