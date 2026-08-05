Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Ігор Клименко.

Що сказав Клименко про плани Росії щодо обстрілів української енергетики?

Ігор Клименко наголосив, що ворог продовжує цілеспрямований терор цивільного населення.

Наше завдання – бути готовими до будь-якого сценарію. Насамперед ідеться про безперебійну роботу систем електро-, тепло- та водопостачання. Кожен відповідальний керівник має забезпечити виконання затверджених планів стійкості та нести персональну відповідальність за результат,

– наголосив секретар РНБО.

Окремо посадовець зауважив, що президент акцентував на системі захисту об'єктів критичної інфраструктури та посиленню спроможностей ППО.

"Безумовний пріоритет – розвиток мережі укриттів. Є певні напрацювання, зокрема за участі міжнародних партнерів, однак темпи цієї роботи потрібно прискорити. Люди мають мати безпечні місця для укриття під час обстрілів", – пояснив Клименко.

Він також підкреслив, що час, який є до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно. Адже від цього залежить стійкість держави, безперебійна робота критичної інфраструктури й, найголовніше, безпека людей.

Також члени РНБО затвердили План стійкості міста Києва, реалізація якого вже розпочалася.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Денис Шмигаль заявляв, що Україна може пережити найважчу зиму від початку повномасштабної війни. За словами очільника Міненерго, російські війська змінили тактику й дедалі частіше намагаються атакувати системи водопостачання.