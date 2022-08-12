Подготовка к зиме в прифронтовой зоне: обеспечат ли людей буржуйками и дровами

Отопительный сезон в прифронтовой зоне будет очень трудным. Из-за обстрелов людям невозможно будет подвозить помощь.

Например, в Марьинке и Красногоровке – ад. Об этом рассказал член комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Владимир Мороз в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Важно Как пережить зиму в прифронтовых городах: советы по отопительному сезону

Чиновник подчеркнул, что людям нужно эвакуироваться, ведь, скорее всего, в Донецкой области не будет ни тепла, ни электричества.

Смогут ли подвезти дрова

Мороз отметил, что еще в 2014 году было предложено изготовление буржуек на государственном уровне. Тогда раздавали их в Красногоровке и Марьинке.

Чиновник признал, что сейчас ситуация тяжелая. Дрова заготавливают. Однако сложно сказать, как это будут доставлять людям. В регионе – постоянные обстрелы.

Людям необходимо уехать

В Донецкой области не утихают обстрелы. Поэтому 28 июля в регионе объявили масштабную эвакуацию. 30 июля Кабмин объявил, что эвакуация местных жителей из Донецкой области – обязательная.

Мороз признается, что многие ехать не хотят, их приходится уговаривать. Он уверяет, что эвакуироваться необходимо, ведь главное сейчас – сохранить жизнь.

Смотрите также – эксперт рассказал, что отопительный сезон в Украине будет тяжелым: видео