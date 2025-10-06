Глобальное изменение климата влияет и на погоду в Украине. Вероятно, экстремальные морозы и сильные снегопады будут не таким частым явление, как это было раньше.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью старшего научного сотрудника Украинского гидрометеорологического института и научного сотрудника Национального антарктического научного центра Анастасии Чигаревой для "РБК-Украина".

Смотрите также Дожди и туманы продлятся почти всю неделю: когда наконец выглянет солнце

Будут ли в Украине еще сильные зимы?

Погодные катаклизмы, по словам специалиста, уже наблюдались в Украине. Например, несколько лет назад в мае выпало аномально большое количество осадков. В прошлом году сильно дождило в июне, а в этом году двухмесячная норма осадков выпала в конце сентября в Одессе.

Такое чрезвычайное погодное явление в Одессе произошло из-за почти типичной осенней циркуляции воздушных масс – теплый воздух заблокировал более холодный антициклональный.

"Аномальная интенсивность осадков была связана с температурой моря, атмосферой над морем и контрастом с температурой воздуха над сушей. Проявление изменения климата – это увеличение повторяемости таких случаев", – объяснила Анастасия Чигарева.

Науковиця добавила, что неблагоприятные явления будут только расти. Однако все зависит от области – в некоторых частях Украины ливни вызваны географически, а в других будет преобладать засушливость.

Соответственно зимы также могут быть слабыми. Сейчас тенденции указывают на то, что экстремальный снег и экстремальные морозы не угрожают Украине.

Они возможны, но их частота и интенсивность будут уменьшаться,

– отметила синоптик.

Госпожа Анастасия рассказала, что подобные изменения погоды уже были. Так несколько лет назад в Украине была очень теплая зима, а в США эта пора года была холодная. Причиной этому тогда была география – тропические теплые воздушные массы "вытолкнули" полярный циклон из нашего региона и подняли на много севернее. Специалист добавила, что вероятность возвращения в Украину сильных морозов уменьшается, потому что вся планета нагревается.

"Уменьшается продолжительность зимнего периода, то есть когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Кроме того, есть смещение сезонов на один месяц. Метеорологическая зима начинается не с декабря, а ближе к январю и, соответственно, заканчивается в марте", – прокомментировала Чигарева.

Какая погода ожидается в Украине осенью?