Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Иван Тимочко. По его словам, разговоры о возможном наступлении РФ вызывают беспокойство в обществе. Однако на самом деле ситуация на Запорожском направлении не является критической.

Возможен ли прорыв к Запорожью?

Как подчеркнул Тимочко, в течение лета Силы обороны успешно сдерживали врага на юге. Местами были и территориальные успехи. Так, украинским защитникам удалось оттеснить врага от Приморского и Степногорска. А количество боевых столкновений на Ореховском и Приднепровском направлениях сейчас сравнительно невелико.

Эксперт не исключает возможных попыток проникновения вражеских ДРГ для создания информационного эффекта или совершения терактов, но подчеркивает, что это задача для контрдиверсионных органов, а не признак масштабной военной операции.

С другой стороны, полностью отвергать вариант вражеской ДРГ не стоит. Так, они могут вызвать определенный информационный резонанс. Однако параллельно у нас есть различные предатели и корректировщики. Как их тогда расценивать? ДРГ или агентура?

– сказал Тимочко.

Существует ли угроза наступления на Запорожье зимой: смотрите видео 24 Канала

Для проведения масштабного наступления врагу необходимо накопить значительные силы. Это фактически невозможно реализовать в условиях постоянных атак на логистику россиян на Юге. Поэтому о масштабном наступлении на Запорожье этой зимой речи не идет.

Напомним, летом украинским защитникам уже удалось сорвать планы врага на юге. Тогда россияне пытались захватить Гуляйполе и Орехов, однако Силы обороны остановили продвижение оккупантов.