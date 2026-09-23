Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Іван Тимочко. За його словами, розмови про потенційний наступ РФ викликають тривогу у суспільстві. Однак в реальності ситуація на Запорізькому напрямку не є критичною.

Чи можливий прорив до Запоріжжя?

Як наголосив Тимочко, упродовж літа Сили оборони успішно стримували ворога на Півдні. Подекуди були й територіальні успіхи. Так, українським захисникам вдалося відсунути ворога від Приморського та Степногірська. А кількість боєзіткнень на Оріхівському та Придніпровському напрямках зараз порівняно невелика.

Експерт не виключає можливих спроб проникнення ворожих ДРГ для створення інформаційного ефекту чи вчинення терактів, але наголошує, що це завдання для контрдиверсійних органів, а не ознака масштабної військової операції.

З іншого боку, повністю відкидати варіант ворожого ДРГ не варто. Так, вони можуть спричинити якусь інформаційну увагу. Однак паралельно ми маємо різних зрадників та коригувальників. Як їх тоді розцінювати? ДРГ чи агентура?

– сказав Тимочко.

Чи є загроза наступу на Запоріжжя взимку: дивіться відео 24 Каналу

Для проведення масштабного наступу ворогу потрібно накопичити значні сили. Це фактично неможливо реалізувати в умовах постійних атак на логістику росіян на Півдні. Тому про масштабний наступ на Запоріжжя цієї зими не йдеться.

Нагадаємо, влітку українським захисникам вже вдалося зірвати плани ворога на Півдні. Тоді росіяни намагалися захопити Гуляйполе та Оріхів, проте Сили оборони зупинили просування окупантів.