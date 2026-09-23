Наступление на Запорожье зимой: военный откровенно ответил, существует ли такая угроза

Командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов предположил, что россияне могут попытаться проникнуть небольшими группами вплоть до самого Запорожья. Но на самом деле здесь есть много нюансов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Иван Тимочко. По его словам, разговоры о возможном наступлении РФ вызывают беспокойство в обществе. Однако на самом деле ситуация на Запорожском направлении не является критической.

Возможен ли прорыв к Запорожью?

Как подчеркнул Тимочко, в течение лета Силы обороны успешно сдерживали врага на юге. Местами были и территориальные успехи. Так, украинским защитникам удалось оттеснить врага от Приморского и Степногорска. А количество боевых столкновений на Ореховском и Приднепровском направлениях сейчас сравнительно невелико.

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Эксперт не исключает возможных попыток проникновения вражеских ДРГ для создания информационного эффекта или совершения терактов, но подчеркивает, что это задача для контрдиверсионных органов, а не признак масштабной военной операции.

С другой стороны, полностью отвергать вариант вражеской ДРГ не стоит. Так, они могут вызвать определенный информационный резонанс. Однако параллельно у нас есть различные предатели и корректировщики. Как их тогда расценивать? ДРГ или агентура?

– сказал Тимочко.

Существует ли угроза наступления на Запорожье зимой: смотрите видео 24 Канала

Для проведения масштабного наступления врагу необходимо накопить значительные силы. Это фактически невозможно реализовать в условиях постоянных атак на логистику россиян на Юге. Поэтому о масштабном наступлении на Запорожье этой зимой речи не идет.

Напомним, летом украинским защитникам уже удалось сорвать планы врага на юге. Тогда россияне пытались захватить Гуляйполе и Орехов, однако Силы обороны остановили продвижение оккупантов.