Зимние каникулы за границей: какие страны выбирают украинцы на новогодние праздники
Источник:24 канал
Зимой украинцы предпочитают теплые страны и курорты с морем или океаном рядом. Новогодние праздники – не исключение.
В этот период соотечественники в основном выбирают три направления. Какие страны в них входят – сайту 24 канала рассказал руководитель проекта Join UP! Incoming Сергей Кириченко.
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Наиболее популярные направления
Сергей Кириченко сообщил, что среди иностранных направлений на рождественские и новогодние праздники стабильной популярностью пользуются курорты Египта.
Курорты Египта зимой занимают первое место среди украинцев / Фото – Pixabay
Кроме того, в этот зимний сезон в ТОП-3 самых популярных направлений попали ОАЭ и группа экзотических стран: Занзибар, Шри-Ланка, Мальдивы, Доминиканская Республика, Мексика.
Активно украинцы бронируют путешествия в Андорру и Турцию (преимущественно в Стамбул).
Стамбул – город, в который с удовольствием путешествуют украинцы / Фото Pixabay
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Отдых в Украине
В Украине традиционными лидерами зимой остаются отели Карпат и Закарпатья: курорты Буковель, Яблуница, Яремче, Татаров, Драгобрат, Поляна.
По словам эксперта, в последнее время украинцы предпочитают проживать в отдельных коттеджах, а не в номерах. В основном соотечественники путешествуют большой семьей или компанией друзей.
Украинские горы также популярны на зимние праздники / Фото koruna
Также они берут с собой домашних питомцев, поэтому все больше отелей предоставляют услугу размещения с животными.
В период Рождества и Нового года больше всего желающих арендовать жилье в центральной части курорта – как можно ближе к праздничным локациям, чтобы быть в эпицентре событий. Кроме того, туристов интересует расширенный спектр услуг: наличие крытого бассейна, СПА, чанов,
– резюмировал Сергей Кириченко.
Все чаще украинцы берут домашних питомцев на зимний отдых / Pixabay