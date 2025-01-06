Арктический холод и отмененные авиарейсы: США накрыл мощный зимний шторм

Соединенные Штаты накрыла самая мощная за десятилетие снежная буря. Зимний шторм и арктический холод привел к блокированию транспортных сообщений, закрытию школ и федеральных учреждений.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Отмечается, что шторм двигался на восток со Среднего Запада, где метели в Канзасе и Миссури привели к по меньшей мере трем смертям.

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В США бушует зимний шторм

В результате снегопадов в США было нарушено воздушное и железнодорожное сообщение, арктический холод и метели также привели к закрытию школ.

Федеральное авиационное управление предупредило, что погода может вызвать задержки в аэропортах на Восточном побережье и Среднем Западе. По состоянию на 6 января более 3000 рейсов в США были отменены или задержаны, больше всего пострадали аэропорты района Вашингтона.

Также сообщается, что более 350 000 человек по всему пути шторма были обесточены утром 6 января – от Миссури до Вирджинии.

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Несколько штатов на пути шторма, в частности Арканзас, Канзас, Кентукки, Миссури, Вирджиния, Западная Вирджиния, Мэриленд, части Нью-Джерси и Вашингтон, округ Колумбия, объявили чрезвычайное положение.

В США бушует зимний шторм / Фото: Weather & Radar USA

Метеорологи прогнозируют, что этот шторм может стать крупнейшим за последнее десятилетие. Власти настойчиво призывают граждан по возможности воздерживаться от поездок и оставаться дома, особенно в штатах с худшими погодными условиями.